CEMAC : le comité de politique monétaire reste prudent et maintient inchangé ses taux directeurs

Très attendu après la récente présentation des perspectives économiques régionales et mondiales notamment, qui évoquent une résilience de l’activité économique mondiale avec une croissance qui devrait se stabiliser à 3,2% en 2024 et 2025, les conclusions du Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), ont été présenté ce lundi 24 juin 2024 à Yaoundé. Prudente et en dépit de vents contraires pour les différentes économies de la zone, la Banque dirigée par Yvon Sana Bangui a purement et simplement décidé de maintenir inchangées ses taux directeurs, dans une optique de maintien de la stabilité économique dans la zone CEMAC.

Prenant en compte divers aspects de l’économie et des finances, dont la résilience de l’activité économique mondiale dont la croissance devrait se stabiliser à 3,2 %en 2024 et 2025, la baisse des tensions inflationnistes au niveau mondial, l’accélération des tensions géopolitiques, la fragmentation géo-économique en lien avec la poursuite de la guerre en Ukraine et le conflit à Gaza, le comité de politique monétaire de la BEAC a décidé du maintien des taux directeurs. En session ordinaire ce lundi 24 juin, les garants de la stabilité économique de la zone, sous la présidence du gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui, ont ainsi privilégié prudence et continuité.

En effet, dans un contexte où les perspectives macroéconomiques et financières font ressortir pour la CEMAC, une croissance qui se situerait à 3,3% en 2024 contre 2,3 %en 2023, en lien avec la bonne tenue des activités non pétrolières qui ont connu une croissance de 3,8% en 2024 contre 3% sur la même période en 2023, le CPM s’est voulu prudent. Il faut dire que contrairement à l’an dernier, la situation des finances publiques est en amélioration avec un solde budgétaire passant d’un déficit de 0,2% du PIB en 2023 à un excédent de 0,5% un an plus tard. Une situation financière passablement satisfaisante, mais encourageante.

Stabilisation des réserves de change

Avec également une diminution de l’excédent du compte courant, une augmentation de la masse monétaire de 13,5% en 2024, et surtout une stabilisation des réserves de change à 7285 milliards de FCFA à fin 2024, correspondant à un taux de couverture extérieure de la monnaie autour de 78,4 %, témoignant de réalisations macroéconomiques plutôt favorables, le comité de politique monétaire a donc plaidé pour une gestion équilibrée en maintenant à 5% le taux d’intérêts des appels d’offres, à 6,75% le taux de facilité de prêt marginal, à 0% le taux de facilité de dépôt et les coefficients des réserves obligatoires à 7% sur les exigibilités à vue et 4,5% sur les exigibilités à terme.