Gabon : Port-Gentil toujours en quête du label « ville amie des enfants »

Les membres du comité de suivi du programme « Port-Gentil ville amie des enfants » ont effectué une visite au sein des établissements préscolaires sous tutelle de la mairie de Port-Gentil. Une initiative qui s’inscrit dans la quête de la ville pour obtenir la labellisation « ville amie des enfants » décernée par le Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF).

À un an de l’échéance fixée par l’UNICEF lors de la signature du mémorandum d’entente entre l’hôtel de ville de Port-Gentil et l’institution onusienne en juillet 2022, la municipalité redouble d’efforts pour respecter ses engagements en faveur des enfants. Selon l’UNICEF, l’obtention du titre de « ville amie des enfants » témoigne de l’engagement politique des villes pour une meilleure application des droits de l’enfant sur leur territoire. Port-Gentil s’inscrit progressivement dans cette démarche ambitieuse.

Port-Gentil bientôt ville amie des enfants

La ville pétrolière a déjà mis en œuvre plusieurs initiatives pour promouvoir les droits et le bien-être des enfants. Elle a notamment inscrit des enfants en situation de handicap dans le parcours du 10 km de Port-Gentil, illustrant son engagement en faveur de l’inclusion sociale. Le tribunal pour enfants a également organisé une formation destinée aux chefs de quartiers pour renforcer la protection des droits des enfants.

Par ailleurs, la capitale économique du Gabon dispose d’une école dédiée aux enfants déficients auditifs, démontrant ainsi son attention particulière aux besoins spécifiques des enfants vulnérables. Ces actions témoignent de la volonté de Port-Gentil de créer un environnement plus favorable pour les enfants, en respectant les normes et les critères établis par l’UNICEF pour la labellisation « ville amie des enfants ».

La visite des établissements préscolaires a permis aux membres du comité de suivi de constater les progrès réalisés et d’identifier les domaines nécessitant des améliorations.

Avec la date butoir qui approche, la municipalité est déterminée à intensifier ses efforts pour répondre aux exigences de l’UNICEF et obtenir ce label prestigieux. Port-Gentil continue de se mobiliser pour offrir aux enfants un cadre de vie sécurisé, inclusif et propice à leur épanouissement. Les efforts de la ville pour obtenir la labellisation « ville amie des enfants » sont le reflet de son engagement à long terme en faveur des droits des enfants et de leur bien-être.