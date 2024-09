Boxe : Anthony Joshua mis K.O par Daniel Dubois !

Follow on X

Ecouter l'article

Dans un affrontement très attendu, ce samedi 21 septembre 2024, Daniel Dubois a confirmé son statut de champion en conservant son titre IBF des poids lourds en infligeant un Knock-Out retentissant à Anthony Joshua au cinquième round, lors de l’événement « Wembley Stadium Edition » dans le cadre de la Riyadh Season.

Le combat, qui s’annonçait comme une confrontation titanesque entre deux poids lourds britanniques, a rapidement révélé la domination de Daniel Dubois. Dès le premier round, il a affiché une stratégie agressive, dictant le rythme du combat avec sa puissance de frappe et son jeu de jambes. Anthony Joshua, qui surfait sur une victoire sur Francis Ngannou, malgré son expérience et sa série de victoires récentes, n’a pas su trouver la réponse face à la pression incessante de son adversaire.

Retour à la réalité pour Anthony Joshua !

Tout au long du combat, Daniel Dubois a su exploiter les faiblesses d’Anthony Joshua. Son jab précis et ses combinaisons rapides ont mis l’ancien champion en difficulté. Le contraignant à reculer et à se défendre. Bien que courageux, « A-J », semblait dépassé par la fougue et la détermination de « 2D » qui a continuellement cherché à enfoncer le clou. Le tournant décisif est survenu au cinquième round.

Après une série de coups puissants, Daniel Dubois a placé un crochet du gauche dévastateur qui a mis Anthony Joshua au tapis. L’arbitre a compté, mais l’ancien champion n’a pas pu se relever à temps. Scellant ainsi le sort du combat. Ce résultat marque un tournant majeur dans la carrière de Daniel Dubois, qui s’affirme comme un prétendant sérieux sur la scène mondiale des poids lourds.

Pour Joshua, cette défaite soulève des questions sur son avenir. Après une performance où il a clairement été dominé, la victoire contre Francis Ngannou serait finalement un trompe-l’œil pour les adeptes du noble art. La montée en puissance de « 2D » semble prometteuse. Les fans de boxe attendent déjà avec impatience ses prochains combats. Voire une revanche de sa victime du jour. Un scénario tout de même peu envisageable.