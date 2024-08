Bitam : il coupe la jambe d’un enfant de 3 ans et blesse gravement 4 autre

La ville de Bitam dans la province du Woleu-Ntem vient de faire parler d’elle. En effet, le quotidien l’Union dans sa parution ce jeudi 8 août 2024 révèle qu’un chauffeur aurait foncé dans un espace commercial, faisant 5 blessés graves particulièrement des enfants dont l’un âgé de 3 ans avec une jambe amputée.

Décidément en cette période estivale les drames routiers sont légions. Dernier fait en date, cet accident de la circulation survenu à Bitam, chef-lieu du département du Ntem. Un apprenti-mécanicien aurait fauché des personnes se trouvant dans un espace commercial aux environs de 19 heures. Bien qu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, d’importants dégâts corporels sont à dénombrer notamment, 5 blessés graves, tous étant des enfants nous confie l’Union dans ses colonnes.

Scène d’horreur dans un espace commercial à Bitam

Tels que rapporté par le quotidien de l’Union, l’indélicat serait employé dans un garage de la place et avait pour habitude d’emprunter les véhicules en réparation bien qu’étant en phase d’apprentissage de conduite. Sauf que le lundi 05 août 2024, les choses ont mal tourné , car au volant de la voiture, ce dernier aurait perdu le contrôle pour finir sa course dans un magasin bondé de clients. Percutant femmes et enfants. « Tout ceux qui étaient sur son passage ont été touchés, y compris les objets qui ont été complètement détruits » a rapporté un témoin.

Un bilan lourd dont un enfant âgé de 3 ans qui aurait perdu une jambe et les 4 autres victimes ont de graves lésions aux pieds, aux mains et au visage. Une situation qui a suscité la colère des témoins qui étaient à deux doigts d’en découdre avec l’apprenti-chauffeur. Nul n’était l’intervention des forces de l’ordre, ce dernier aurait passé un sale quart d’heure. Ce drame de plus devrait être l’occasion d’interpeller les autorités compétentes afin de veiller à faire respecter l’ordre public.