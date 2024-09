Gabon : première cuvée de 100 postes budgétaires sur 500 promis aux professionnels des médias

Ecouter l'article

La première cuvée de postes budgétaires du secteur de la communication et des médias, a été livrée ce mardi 3 septembre 2024 à la Maison Georges Rawiri. Il s’agit de 100 professionnels du domaine, qui ont reçu leurs tout premiers bons de caisse et attestations d’intégration à la fonction publique. Une initiative qui fait suite à la promesse du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) en décembre dernier, sur l’octroi de 500 postes budgétaires.

C’est dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des hommes et femmes des médias gabonais que cette cérémonie solennelle a eu lieu au siège de la télévision et de la radio publiques de Libreville. En effet, la ministre de la Communication et des Médias Laurence Ndong a procédé à la remise d’attestations d’intégration à 100 bénéficiaires sous le regard des partenaires sociaux. Une action qui fait suite à l’engagement pris par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions au mois de décembre 2023 qui vise à régulariser les situations des agents de l’Etat.

211 dossiers en cours de traitement

Au cours de son allocution, le membre du gouvernement a déclaré que les 500 postes budgétaires octroyés aux personnels de la Communication traduisent la volonté des nouvelles autorités, à restaurer la dignité et l’honneur des hommes des médias. Ce sont donc 100 professionnels du secteur qui ont reçu leurs tout premiers bons de caisse et attestations marquant leur intégration à la fonction publique. Laurence Ndong a tenu au passage à rassurer les partenaires sociaux, car ce sont au total 311 dossiers. 211 sont donc encore en cours de traitement.

« Certains auront leurs bons de caisse dans les tout prochains jours, tandis que d’autres devront encore attendre un ou deux mois», a-t-elle précisé. Si l’initiative est saluée, l’opinion déplore la lenteur administrative et le nombre d’agents de cette première cuvée. Les départements ministériels tels que la santé et l’éducation par exemple ont reçu tous leurs postes budgétaires et ce en quelques mois. Il faut dire que les postes budgétaires promis par le CTRI ont été octroyés et même revue à la hausse. Seulement à la communication les choses semblent traînées. Vivement un changement de paradigme.