BGFIBank Gabon : ouverture de l’agence « Etoile Centauri » au quartier Gros Bouquet

Ecouter l'article

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de proximité avec ses clients, BGFIBank Gabon a procédé le vendredi 23 août dernier à l’ouverture de son 24ème point de vente au quartier Gros Bouquet, en face du camp de la Gendarmerie Nationale, dans le 1er arrondissement de la commune Libreville. L’ouverture de cette nouvelle agence dénommée « Etoile Centauri » s’inscrit dans la volonté de l’établissement bancaire d’offrir des services de qualité à sa clientèle.

Engagé depuis des années dans un processus de démocratisation des services bancaires, BGFIBank Gabon accroît peu à peu sa présence dans les zones d’habitation et de chalandise à fort potentiel et d’être toujours plus proche de ses clients. C’est dans cette optique qu’elle a procédé à l’ouverture de cette nouvelle agence sise au au quartier Gros Bouquet.

Les services de BGFIBank au plus proche des populations

Il faut souligner qu’à travers cette nouvelle agence, BGFIBank Gabon consolide sa politique d’accompagner les opérateurs économiques, particuliers et entreprises en les accueillant dans des espaces modernes et conviviaux tout en offrant des conditions optimales de conseil. « Ce point de vente est accessible à tous et propose des produits et services classiques et digitaux permettant de réaliser ses opérations de banque au quotidien en agence ou à distance, de manière sécurisée. L’équipe de l’agence Etoile CENTAURI est fin prête pour accueillir ses clients et futurs clients », indique le communiqué de l’institution bancaire.

A noter que l’agence Etoile Centauri offre la possibilité d’effectuer toutes les opérations bancaires notamment des dépôts de chèques, versements et retraits, rechargement des cartes Visa prépayées, création et activation de BGFI Mobile/Money mais aussi de souscrire aux produits et services divers tels que le crédit, l’assurance, l’ouverture de compte de dépôt. À cela s’ajoutent le transfert d’argent via Western Union et le change manuel (achat et vente de devises). Des distributeurs automatiques de banque sont disponibles 7j/7 et 24h/24 permettant d’effectuer des retraits avec carte et sans carte.

Une équipe de professionnels expérimentés dédiés et guidés par la satisfaction clientèle est mise à la disposition des clients du lundi au vendredi de 7h45 à 16h00 et le samedi de 9h00 à 13h00 pour les accompagner et les conseiller pour tous leurs besoins bancaires.