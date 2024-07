Libreville : le Front populaire de la jeunesse lance les cours de vacances le 22 juillet 2024

Ecouter l'article

Le Front Populaire de la Jeunesse (FPJ), soutenu par le député Melvin Gondjout Indjendet, a décidé de lancer des cours de vacances destinées à renforcer les capacités des élèves du niveau primaire. Pour cette 1ère édition qui se tiendra du 22 juillet au 13 août 2024, les établissements scolaires Akebe 1, Sainte Anne, et Urbaine du Centre serviront de cadre.

En prélude à la rentrée scolaire 2024-2025, le FPJ a mobilisé des enseignants qualifiés pour accompagner les élèves de la 1ère à la 5ème année. Cette première édition des cours de vacances organisés par le FPJ, vise à profiter de cette période de vacances pour apporter un soutien pédagogique aux enfants du primaire, et ce, à titre gracieux.

Le FPJ pour un renforcement des acquis des élèves du primaire

Ces cours visent non seulement à consolider les acquis scolaires des élèves, mais aussi à leur offrir un environnement d’apprentissage stimulant pendant les vacances. Les parents et les élèves intéressés sont invités à se rendre dans les établissements concernés pour obtenir des informations supplémentaires et inscrire leurs enfants gratuitement. Cette initiative démontre l’engagement du FPJ et de ses partenaires à promouvoir l’éducation et à soutenir les jeunes dans leur parcours scolaire.

« L’honorable Melvin Gondjout Indjendet et nous-mêmes avons jugé utile d’occuper nos enfants et petits frères pendant trois semaines pour une remise à niveau afin de mieux aborder la rentrée scolaire qui arrive à grands pas », a indiqué Alex Haore, responsable du comité d’organisation des cours de vacances. C’est donc à la fois un cadre d’apprentissage et une occupation saine pour éviter les dérives liées à l’oisiveté.

Pour rappel, le Front populaire de la jeunesse est officiellement sorti le mardi 25 mars 2023. Son offre politique est de répondre à la problématique de la représentativité de la jeunesse dans les prises de décision.