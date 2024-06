ANAC : poursuite des ateliers régionaux pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux de sécurité de l’aviation 

Ecouter l'article

Ce lundi 24 juin 2024 se sont ouvertes à Libreville, les assises relatives à la mise en œuvre des programmes nationaux de sécurité des aviations civiles. Un programme important pour les autorités d’aviation et l’Industrie aéronautique qui permettra d’accompagner les États dans la gestion de la sécurité aérienne. D’où l’implication de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), dont l’une des missions consiste à assurer la mise en œuvre de la politique nationale de l’aviation civile.

C’est en présence du Directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), le Général Éric Tristan Franck Moussavou que s’est ouverte la deuxième phase des travaux qui se tiendra du 24 au 28 juin 2024 à Libreville au Gabon et dont le thème choisi est le Plan national de sécurité de l’aviation (NASP). Une rencontre qui réunit plusieurs experts des États de la région et qui sera l’occasion pour ces derniers d’échanger et de partager leur expérience en vue d’aboutir à la conception du NASP qui est un document de planification stratégique dans la gestion de la sécurité et qui permet donc à chaque Etat de palier aux risques de sécurité au personnel tout en endiguant les problèmes organisationnels identifiés dans chaque pays.

Le NASP un document stratégique pour l’ANAC

Ainsi, la mise en œuvre au Gabon sera essentiellement effectuée par l’ANAC avec la contribution du Bureau d’enquêtes sur les incidents et accidents d’aviation (BEIAA) et la collaboration de l’industrie aéronautique. Soulignons que cette rencontre s’inscrit dans la poursuite de la première rencontre qui s’est tenue du 20 au 24 juin 2024 par visioconférence et qui démontre l’engagement du Gabon dans l’implémentation programmes et des éléments stratégiques en faveur de la sécurité aérienne. « Je suis très consciente de l’importance de travailler ensemble sur le sujet. C’est un grand projet et surtout en présentiel, car nous aurons l’occasion d’échanger et de faire beaucoup plus de travaux pratiques » a déclaré l’animatrice de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, (EASA).

Un événement prestigieux comme l’a rappelé le Directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), le Général Éric Tristan Moussavou qui n’a pas manqué d’exhorter toutes les parties prenantes à collaborer de manière harmonieuse pour « une standardisation des mesures de sécurité aérienne à l’échelle régionale ». Rappelons que le Gabon via l’ANAC s’est résolument engagé à renforcer la sécurité de l’aviation et à fournir des ressources nécessaires pour soutenir les activités « nous avons le devoir d’établir et de maintenir un Plan national de sécurité de l’aviation en parfaite cohérence avec le Plan mondial de sécurité de l’aviation et le Plan régional de sécurité de l’aviation » a conclu le Patron de l’ANAC, Eric Tristan Franck Moussavou.

Qu’est-ce que le NASP ?

Le plan national de sécurité de l’aviation (NASP) est le document directeur de planification contenant l’orientation stratégique d’un État pour la gestion de la sécurité de l’aviation pour une période déterminée. Ce plan énumère les problèmes de sécurité nationaux, fixe des objectifs et des cibles nationaux de sécurité de l’aviation et présente une série d’initiatives d’amélioration de la sécurité (SEI) pour remédier aux carences de sécurité identifiées et atteindre les objectifs et cibles nationaux de sécurité.