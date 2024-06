Lambaréné : des recrutements en plein air initiés par le Gén. Oligui Nguema

Follow on X

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a repris sa tournée républicaine ce week-end avec l’étape du Moyen-Ogooué. Comme à chacune des provinces déjà parcourues, les compatriotes de cette partie du pays ont eu droit à des promesses de réhabilitation des voiries et de construction de certaines infrastructures. En outre, si le président de la Transition n’a pas échappé à la question du chômage, une scène le montrant en train de procéder à une sélection de jeunes en vue d’un recrutement à la Garde républicaine n’a pas manqué de susciter des réactions sur la toile.

C’est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui met en scène le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema dans le Moyen-Ogooué, sélectionnant des jeunes compatriotes en vue d’un recrutement au sein de la Garde républicaine. Une démarche qui, en plus d’être choquante pour de nombreux compatriotes ayant déposé des dossiers à la Fonction publique, peut sembler incohérente au regard du discours sur l’entrepreneuriat, qu’il a tenu à l’occasion de ce déplacement.

Un pilotage à vue avec des conséquences sur la masse salariale

C’est une scène digne d’un film de science-fiction. En effet, dans la vidéo d’une vingtaine de secondes, filmée par Séraphin Ondoumba, ancien chargé de mission d’Ali Bongo Ondimba et actuellement commissaire à la Commission nationale de la lutte contre l’enrichissement illicite, le président de la Transition sélectionne lui-même de jeunes Gabonais. « Ils viennent à la GR (…), toi tu as quel âge, tu m’as l’air un peu plus vieux, toi est-ce que tu es fort ? viens un peu par ici », peut-on entendre dire le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Alors que le gouvernement de la Transition est attendu sur une relance de l’appareil productif, pouvant à moyen et long terme absorber les quelque 40% de jeunes frappés par le chômage, l’exécutif semble visiblement se complaire dans des politiques hasardeuses, dont les conséquences sont pourtant prévisibles, avec notamment une explosion du déficit public et une dette qui réduit fortement les marges de manœuvre de l’État puisqu’elle représente à ce jour plus de 70% de la richesse produite.



Pourtant, à l’occasion de son déplacement dans cette partie du pays, le président de la Transition a lui-même dressé un constat implacable. « La Fonction publique est saturée, il faut que les jeunes se lancent dans l’entrepreneuriat. », a déclaré le général Brice Clotaire Oligui Nguema le 21 juin dernier. Un constat lucide, mais qui visiblement ne l’empêche pas de voir en l’armée une variable d’ajustement dans la lutte contre le chômage.