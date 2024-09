ANAC : nomination d’un nouveau délégué régional à Port-Gentil

Follow on X

Dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer la gestion des activités aériennes sur l’ensemble du territoire gabonais, le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), le général de brigade Éric Tristan Franck Moussavou, a mandaté son directeur général adjoint, Samuel Samba, pour procéder à l’installation d’Armel Aimé Kouaki Boindja dans ses nouvelles fonctions de délégué régional pour les provinces de l’Ogooué-Maritime et du Moyen-Ogooué. Kouaki Boindja succède à Victor Mali Ovoungou, qui prend désormais la tête de la délégation régionale pour les provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Lolo. La cérémonie officielle, marquée par un esprit de solennité et de coopération, a eu lieu le mardi 24 septembre à Port-Gentil.

La cérémonie a été réhaussé par la présence de plusieurs autorités locales, dont Paul Ngome Ayong, gouverneur de l’Ogooué-Maritime, et Paul Moucketou, délégué spécial de Bendje. Lors de son discours, Samuel Samba, directeur général adjoint de l’ANAC, a rappelé que l’agence est chargée de mettre en œuvre la politique nationale de l’aviation civile, conformément à la loi n° 23/2016. Il a souligné que cette nomination marque une étape clé dans les efforts de l’ANAC pour renforcer la gestion aéronautique, en particulier dans les provinces stratégiques de l’Ogooué-Maritime et du Moyen-Ogooué, tout en réaffirmant les priorités de sécurité et de sûreté.

Au cours de la cérémonie, Samuel Samba a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’article 70 du décret 452/PR/MPITPTHTAT du 19 avril 2013, qui approuve les statuts de l’ANAC. Il a souligné que ce cadre réglementaire définit la création et l’organisation des services extérieurs de l’agence, incluant les délégations régionales, les directions provinciales et les subdivisions territoriales, par voie réglementaire.

Ces structures décentralisées jouent un rôle clé dans la gestion opérationnelle et la supervision du secteur aéronautique à l’échelle locale, permettant ainsi une meilleure coordination des actions entre l’administration centrale et les réalités des régions. Cette démarche renforce l’efficacité de l’ANAC dans la mise en œuvre de sa politique de développement de l’aviation civile sur tout le territoire national, tout en garantissant une adaptation aux spécificités locales pour répondre aux besoins croissants de la sécurité et de la sûreté aérienne.

Engagements et Transition

Victor Mali Ovoungou, délégué sortant, a exprimé sa gratitude envers les autorités locales et a souligné la richesse de l’expérience qu’il a vécue au-delà des missions purement liées à l’aviation civile. Il a souhaité plein succès à son successeur. Armel Aimé Kouaki Boindja, fraîchement nommé, a remercié la direction générale de l’ANAC pour la confiance placée en lui. Conscient des défis à venir, il s’est engagé à collaborer étroitement avec les autorités locales et les acteurs du secteur aéronautique pour réussir ses nouvelles missions.