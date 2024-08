Follow on X

Akanda : âgé de 15 ans, il viole et tue une enfant de 11 ans

Les habitants de la commune d’Akanda, précisément ceux occupant de l’immeuble de Delta Postal, ancien siège de Gabon Telecom, ont été témoins d’un drame le 6 août 2024 aux environs de 23 heures. En effet selon le rapport du quotidien l’Union, ces derniers ont fait la découverte macabre du corps sans vie de la jeune Esther Océanne Mambissa qui a été tuée par un adolescant âgé de 15 ans avant d’abuser sexuellement de la victime.

Faudrait-il sonner une alarme sur l’étendue du territoire afin que chaque père et mère de famille, ainsi que leur progéniture, soient sur leurs gardes pour mettre fin à autant de tragédie ? Entre viol, disparition, assassinat pour ne citer que ceux-là, les populations ne savent plus à quel saint se vouer. D’autant plus que les crimes enregistrés ces derniers mois ont été commis par des individus encore à la fleur de l’âge. Le 6 août 2024 encore ce sont les habitants de la commune d’Akanda qui ont été horrifiés par une découverte macabre.

L’assassin en garde à vue

Alors que la jeune Esther Océanne Mambissa vaquait à ses occupations ce jour-là elle croisa son bourreau qui vit dans le même quartier qu’elle et qui est connu de sa famille. Ce dernier a donc usé de subterfuges pour mettre à exécution ses basses besognes. Le garçon de 15 ans de père camerounais et de mère togolaise a donc commissionné sa proie chez le boutiquier du coin avant de rentrer en action. Profitant de l’absence des riverains, ce dernier va donc abuser sexuellement de la jeune fille de 11 ans. Craignant les représailles, il va donc essayer de dissimuler son crime.

Le présumé violeur et assassin va cacher le corps sans vie de la jeune fille sous une feuille de tôle. Une fois le soir tombé, ce dernier va soutenir la famille de la victime dans les recherches non sans détourner l’attention des parents du lieu où se trouvait la dépouille. Et ce jusqu’à la découverte. Les proches de l’adolescente ont contacté les autorités judiciaires. Une fois au poste ce le présumé violeur va reconstituer les faits. A l’heure où nous couchons ces lignes, l’indélicat est en garde à vue.