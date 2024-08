Air Sénégal : suspension des vols à destination du Cameroun et du Gabon

Ecouter l'article

Confrontée à des difficultés financières, notamment une dette colossale, la compagnie aérienne Air Sénégal créée en 2017 a opté pour la suspension décidée de ses vols vers certaines destinations dont le Cameroun et le Gabon. C’est du moins ce que nous rapporte le site d’information ÉcoMatin dans son article publié le lundi 26 août 2024.

Dès le milieu du mois de septembre de cette année, Air Sénégal mettra fin aux vols à destination du Cameroun et du Gabon, deux pays de l’Afrique centrale. Et pour cause, la compagnie aérienne sénégalaise serait confrontée à des difficultés sans précédent liées notamment à plusieurs facteurs que sont : de nombreux retards, des annulations de vols et d’une assistance client déficiente. Face à cette situation, les responsables de la compagnie aérienne Air Sénégal ont décidé de réévaluer les projets d’expansion dans la zone de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).

Les calculs ne sont pas bons, Air Sénégal n’en peut plus

Les responsables du ministère sénégalais des Transports indiquent qu’Air Sénégal serait endetté à hauteur de près de 100 milliards de FCFA. Une dette colossale consécutive aux investissements disproportionnés par rapport à la taille de l’entreprise. ÉcoMatin fait mention de l’achat en 2018 de deux A330neo lors du salon aéronautique du Bourget en France, une décision prise sous l’administration de l’ancien président sénégalais Macky Sall, qui pourtant n’était pas nécessaire quand on sait que le prix à l’unité était de près de 155 millions de dollars.



Outre cet aspect, il y a également la dette à l’endroit de Carlyle aviation. En effet, selon le très introduit Africa Intelligence, la compagnie nationale sénégalaise devrait verser la somme de 6,5 milliards de FCFA à l’Américain Carlyle Aviation, qui a obtenu de la justice américaine le 22 août dernier une ordonnance lui donnant le pouvoir d’immobiliser quatre appareils loués par la compagnie nationale sénégalaise il s’agit de deux A319 et deux A321 qui pourraient se voir cloués au sol, faute d’accord à l’amiable entre les deux parties dans les prochains jours. Selon le site internet Airfleets, la compagnie n’exploite à ce jour que deux Airbus A319, un Airbus A321 et un Airbus A330.