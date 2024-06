Gabon : 1 pari gagné = 3 paris gratuits offerts sur www.pmug.ga 

Follow on X

Pour cette période de vacances, le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) souhaite améliorer une fois de plus la qualité de vie des passionnés de football. En effet, ce jeudi 13 juin le leader des paris sportifs a procédé au lancement d’une nouvelle opportunité qui se base sur le championnat d’Europe de football 2024 (Euro 2024). Ainsi un pari gagné 3 équivaut à trois paris gratuits sur le site du PMUG www.pmug.ga.

Lancé en 2022, le site du Paris Mutuel urbain gabonais ne cesse de proposer une expérience unique de pari en ligne simple, épurée, adaptée au téléphone mobile et ordinateur. Il est notamment doté de la possibilité d’effectuer des dépôts et des retraits instantanés avec les solutions de paiement mobile locales à savoir Airtel Money et Moov money. Dans le cadre du championnat d’Europe de football 2024 le Pari Mutuel Urbain Gabonais offre la possibilité de tripler ses chances lors des paris effectués.

1 pari gagné= 3 paris gratuits offerts sur www.pmug.ga

En cette belle saison de vacances, le sport roi va assurément mettre d’accord tous le monde. D’autant plus avec le championnat d’Europe qui s’annonce. Dans l’optique de combler sa clientèle, le PMUG a procédé au lancement d’une offre qui défie toute concurrence. Il s’agit du Bonus Euro 2024 qui est 1 pari gagné équivaut à 3 paris gratuits offerts. Il faut dire que cette opportunité ne concerne que les parieurs inscrits sur le site du PMUG www.pmug.ga.

Une offre qui permettra de célébrer les moments forts du football européen, mais aussi de multiplier ses gains. Pour participer il suffit de placer un pari multiple 100% EURO pendant la période de la promotion sur le site www.pmug.ga A condition que toutes les lignes du pari soient concernées par les événements de l’Euro 2024. Il faut également miser au minimum 300 F CFA. Si toutes les lignes du pari sont gagnantes, le parieur recevra 1000 F CFA en pari gratuit. L’offre est ainsi soumise. Pour en savoir plus et découvrir le règlement, veuillez contacter le service client au +241 117990200.