AGUB : lancement d’une enquête de satisfaction auprès des usagers des services bancaires 

Ecouter l'article

Résolument engagé dans la préservation des intérêts des consommateurs des services bancaires, l’Association gabonaise des usagers des banques (AGUB), présidée par Gildas Ndzengue Mbomba a lancé depuis le 15 juin 2024 une vaste enquête de satisfaction auprès des usagers des services bancaires du Gabon. Une opération qui prendra fin le 15 septembre 2024.

Après avoir alerté sur les dérives des prêts usuriers, et notamment les conséquences financières et sociales qu’ils engendrent sur les victimes, l’Association gabonaise des usagers des banques entend désormais accompagner les décideurs politiques des milieux bancaires dans l’amélioration des services bancaires. C’est tout le sens de l’enquête de satisfaction censée s’étendre sur trois mois.

Mise au point d’indicateurs de satisfaction sur la qualité des services bancaires

Il faut dire que l’enquête menée par l’Association gabonaise des usagers des banques est la première du genre au Gabon. Elle vise principalement à « collecter toutes informations permettant d’analyser la qualité des services proposés par les banques implantées au Gabon ». Menée à l’échelle nationale, elle est concentrée sur « des usagers personnes physiques, titulaires d’un compte bancaire résident au Gabon ».

En termes de méthodologie, l’enquête consiste en une collecte de données qui prend en compte « des spécificités liées aux clients et à la structure de la population statistique ». Il faut dire que Gildas Ndzengue Mbomba et ses camarades travailleront sur un échantillon représentatif de 1 000 clients, « répartis suivant leur banque d’appartenance et leur zone d’habitation ». Selon le communiqué de l’Association, « L’exploitation des résultats de cette enquête permettra de mettre au point des indicateurs de satisfaction sur la qualité des services et formuler des recommandations, aussi bien à l’endroit des autorités étatiques, monétaires ainsi que l’endroit des prestataires des services financiers ».

Notons que l’Association gabonaise des usagers des banques a récemment reçu le soutien de l’Association Professionnelle des Établissements de Crédits (APEC), dans le cadre d’une mutualisation des efforts.