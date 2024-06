AGATOUR : le Conseil d’administration plaide pour un renforcement de ses moyens financiers

Ecouter l'article

Ce vendredi 14 juin 2024, s’est tenu le troisième conseil d’administration de l’Agence gabonaise pour le développement et la promotion du Tourisme et de l’Hôtellerie (AGATOUR) à Libreville. Une rencontre qui a essentiellement permis aux administrateurs de cet organe Étatique, de traiter des problèmes inhérents à son fonctionnement. Aussi, de plaider pour un renforcement de ses moyens financiers, afin de mieux assister le gouvernement dans la mise en œuvre de politiques en matière de développement touristique.

Dirigée par le président du Conseil d’Administration (PCA) Estelle Flore Angangou, cette séance de travail s’est tenue en présence du directeur général de l’Agence gabonaise pour le développement et la promotion du Tourisme, Léon Ivanga, ainsi que de l’ensemble des membres du conseil. Troisième du genre depuis sa création le 25 septembre 2014, cette session a été l’occasion de passer en revue les différents accomplissements. Outre cet aspect, il était question lors de ce conseil d’évaluer les difficultés de l’AGATOUR et de trouver des solutions pérennes aux différents maux qui minent ladite structure.

L’Atteinte des missions, une priorité

En effet, à l’ordre du jour étaient inscrits, la lecture du rapport d’activités, le bilan financier, le bilan relatif à la gestion du patrimoine, le cadre juridique, l’examen du projet, de règlement intérieur du conseil d’administration ainsi que le bilan de gestion des ressources humaines. Il s’agissait donc de faire un état des lieux, en vue de mieux organiser cette agence qui promeut et suit l’activité de l’hôtellerie sur l’ensemble du territoire national. Il faut dire que l’AGATOUR peine à remplir efficacement ses nombreuses missions auprès du gouvernement. Une problématique d’ailleurs soulevée par la PCA au cours de ce conseil.

Selon Estelle Flore Angangou, l’atteinte des objectifs et des missions de cette agence « nécessite une mobilisation des ressources à la hauteur des enjeux et une conception du tourisme comme catalyseur transversal et multisectoriel de croissance économique ». Et ce pour un bon fonctionnement du tourisme mais surtout de s’arrimer aux normes internationales. A ce jour, l’AGATOUR ne dispose pas d’actionnaires « susceptibles de l’accompagner dans une mission de collecte de fonds et de développement de l’activité touristique pouvant conduire vers l’autosuffisance » a-t-elle déclaré.

Durant les échanges, plusieurs objectifs ont été fixés et des décisions stratégiques ont été prises, notamment des dispositions financières, des ressources humaines en quantité et en qualité, la disposition d’un cadre légal pour ne citer que ceux-là. Au terme des échanges, Estelle Flore Angangou, n’a pas manqué de saluer les efforts entrepris par la direction pour améliorer les performances de cette entité, tout en l’exhortant à un rendement encore plus efficient dans le but « de tracer une nouvelle trajectoire à l’AGATOUR ».