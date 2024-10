Unicef : des kits scolaires offerts aux apprenants du pré-primaire 

Ecouter l'article

C’est dans le cadre de l’initiative « Ville amie des enfants » que le Représentant du Fond des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) , le Dr. Marie Reine Chirezi Fabry a procédé, le lundi 07 octobre 2024, à la distribution des kits scolaires aux élèves du pré-primaire dans la ville de Port-Gentil. Un important don qui permettra à ces derniers de se rendre à l’école convenablement.

C’est au côté du Délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le Général de corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot et ses équipes, ainsi qu’une délégation du Fond des Nations unies pour l’enfance ( UNICEF), des parents d’élèves et des bénéficiaires que sont les enfants que la Dr. Marie Reine Chirezi Fabry a offert du matériel scolaire aux apprenants de l’école des Flamboyants ce 07 octobre 2024 dans la province de l’Ogooué-Maritime. Un acte qui témoigne de l’engagement de l’organisme en charge des droits de l’enfant à œuvrer pour l’éducation et le bien-être des jeunes générations.

L’UNICEF en soutien aux élèves du pré-primaire à Port-Gentil

Des sacs, des cahiers, ardoises et des gourdes, des éléments de base pour bien démarrer les cours, voilà ce qui composait les kits remis par le Représentant de l’UNICEF au Gabon. Un geste qui a été salué par les parents des bénéficiaires qui ont exprimé leur gratitude, quand on sait qu’en période de rentrée scolaire bon nombre de familles dites économiquement faibles peine à offrir des fournitures à leurs enfants. Aussi toujours dans le cadre du programme « Ville amie des enfants », un atelier de renforcement des capacités sur les techniques d’éveil des enfants a été organisé à l’endroit de 108 enseignants, et 25 relais communautaires ont bénéficié d’une formation afin de sensibiliser les familles à scolariser les enfants dès le pré-primaire.

Au terme de cet évènement, le Dr. Marie Reine Chirezi Fabry n’a pas manqué de féliciter les autorités de la capitale économique notamment le Délégué spécial de la ville, le Général de corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot pour le dévouement à assurer un avenir meilleur à la jeunesse et ce à travers leur adhésion à l’initiative « Ville amie des enfants ». Notons que le programme « Ville ami des enfants » , est une initiative qui a été mise en place par l’UNICEF, et qui s’engage à respecter les droits de l’enfant et dans laquelle ses opinions, ses besoins et ses priorités font partie intégrante des décisions, des politiques et des services publics.