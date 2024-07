ZIS de Nkok : les activités de Gabon Veneer suspendues après le décès brutal des employés

Ecouter l'article

L’accident survenu le 17 juillet dernier au sein de l’entreprise Gabon Veneer ayant entraîné le décès de Junior Vangou Libama n’a pas manqué de susciter des réactions de la part de la Direction générale de Gabon special economic zone (GSEZ). En effet, dans un communiqué rendu public le 18 juillet dernier, cette dernière a annoncé la suspension des activités de Gabon Veneer et l’ouverture d’une enquête après ce drame.

En effet, c’est en début d’après-midi le 17 juillet dernier que le drame serait survenu. C’est à la suite d’une alerte que les équipes d’intervention composée de professionnels de santé, de sécurité et de secouriste se sont déportées sur les lieux du grave accident que venait de subir Junior Vangou Libama.

Une fois sur place, les équipes auraient tenté de porter assistance à la victime sans succès. « Dans le respect des procédures établies, GSEZ organe d’aménagement et de gestion de la ZIS de Nkok a immédiatement informé l’Autorité administrative de Nkok ainsi que les forces de police locales afin de prendre toutes les mesures nécessaires », indique le communiqué.

Par ailleurs, GSEZ a annoncé une série de mesures visant à faire la lumière sur ce drame. « A ce jour, Gabon Veneer a suspendu ses activités et s’est vu retirer l’accès à tous les services du guichet unique de la ZIS de Nkok, dans l’attente du rapport d’enquête de la direction générale de la sécurité et de la santé au travail », indique le communiqué. Tout en adressant ses plus sincères condoléances à la famille de la victime, la direction générale de GSEZ réaffirme son engagement « absolu » à renforcer les mesures de sécurité et à promouvoir une culture de sécurité rigoureuse parmi tous ses partenaires et investisseurs.