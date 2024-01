VIH/Sida : les États-Unis offrent un stock d’antirétroviraux au Gabon d’une valeur de 2 milliards

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 29 décembre 2023, le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, le Pr. Adrien Mougougou a reçu en audience à son cabinet, le Premier conseiller de l’Ambassade des Etats-Unis, David Mosby. Il était question pour le diplomate américain de démontrer l’engagement des Etats-Unis à soutenir le Gabon dans la lutte contre le VIH/Sida et ce à travers la dotation d’un important lot d’antirétroviraux d’une valeur de 2 milliards de FCFA.

La coopération bilatérale entre le Gabon et le pays de l’oncle Sam est plus que jamais au beau fixe. En effet, cette dotation de médicaments intervient après les assises qui se sont tenues du 12 au 30 septembre dernier en marge de la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies dans le cadre de la couverture sanitaire universelle et la lutte contre certaines pandémies. Et, permettra aux malades de prendre des traitements sans interruption sur une période d’un an.

Washington à la rescousses des personnes vivant avec le VIH/Sida

Le Gabon est fortement touché par le fléau du VIH/Sida, pourtant le pays fait constamment face à la rupture des ARV, toute chose qui engendre la dégradation du système immunitaire de ceux déclarés vivant avec la maladie. Ce lot de médicaments vient compléter le premier don en antirétroviral de 1ère , 2ème et 3ème lignes destinés à renforcer la prise en charge thérapeutique des malades du Sida, en plus de renforcer les traitements financés par le gouvernement gabonais.



Une coopération en matière dont s’est réjouit le diplomate américain David Mosby surtout en cette période de transition qui n’a pas manqué de réaffirmer l’engagement de Washington à accompagner le Gabon vers la démocratie et l’ordre constitutionnel durant cette période particulière. Par ailleurs, le ministre de la Santé a exprimé sa reconnaissance pour cette dotation qui vient en appui au souhait du gouvernement de transition , à savoir « éloigner tout spectre de rupture des antirétroviraux qui ont parfois coûté la vie à des compatriotes ». La preuve que les deux pays viennent de franchir un nouveau palier sur le plan de la santé.