Gabon : vers un accompagnement américain dans le développement des infrastructures ?

Ecouter l'article

Le ministre des Travaux publics, Flavien Nzengui Nzoundou, a reçu récemment à son cabinet l’ambassadeur des Etats-Unis au Gabon, Vernelle FitzPatrick. Entre autres points évoqués, les opportunités de partenariats entre l’Etat gabonais et les entreprises et investisseurs américains principalement dans le secteur des infrastructures. Un domaine dans lequel le pays est en quête d’un nouveau souffle après des années de léthargie.

En vue d’accompagner le Gabon dans la réalisation de ces nombreux projets dans le domaine routier, l’assainissement et des ouvrages d’arts, une rencontre s’est tenue entre le ministre des Travaux publics, Flavien Nzengui Nzoundou et l’ambassadeur des Etats-Unis au Gabon, Vernelle FitzPatrick. Au cours de cette rencontre l’ambassadeur des Etats-Unis a manifesté son désir de servir de passerelle entre les entreprises américaines et notre pays.

Les Etats Unis en soutien pour le développement infrastructurel du Gabon

Saisissant l’occasion, le membre du gouvernement a présenté à l’ambassadeur des États -Unis les différents projets prioritaires de son département ministériel, notamment l’aménagement de 2000 km de routes, dont l’objectif est d’augmenter le nombre de voies de communication bitumées. Ainsi que le projet l’entretien des 8000 Km de routes en terre, en passant par la rénovation de l’Ecole des Techniciens des Travaux Publics de Fougamou (ETTPF), la réhabilitation de 800 ponts dont 600 en bois, et enfin l’assainissement de Libreville et Port-Gentil, entre autres.

Des projets impulsés par le Président de la transition, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema qui ambitionne transformer le pays. Par ailleurs, la diplomate a présenté à Flavien Nzengui Nzoundou, les mécanismes susceptibles de permettre aux investisseurs et entreprises américains de s’intéresser aux offres venant du Gabon. En vue de préparer le séjour au pays de l’Oncle Sam du Président de la Transition, il est prévu une rencontre entre les deux parties afin de discuter des sujets d’intérêts communs. Rappelons que le Gabon et les États-Unis entretiennent de très bonnes relations d’amitié, récemment les États-Unis ont offert cinq bourses sportives à de jeunes Gabonais.