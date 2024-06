USS : disparition curieuse des noms de plusieurs étudiants des effectifs

Ecouter l'article

Des étudiants de l’Université des Sciences de la Santé (USS) sont dans une situation pour le moins étrange. Selon les informations relayées par notre confrère Gabonreview, plusieurs d’entre eux se retrouvent désormais sans établissement. En cause, la disparition curieuse de leurs noms des listes officielles des effectifs après avoir pris part aux examens.

Ces étudiants, qui avaient pourtant régulièrement assisté aux cours et participé aux examens, ont découvert avec stupeur que leurs noms ne figuraient plus sur les listes des effectifs de l’USS. Face à cette situation, ils ont tenté de déposer des recours auprès de l’administration de l’université, mais leurs demandes ont été systématiquement refusées. Contactée par Gabonreview, l’administration ne s’est pas prononcée sur ce problème, laissant ces étudiants dans l’incertitude totale quant à leur avenir.

Désormais étudiants fantômes

Selon le récit de ces étudiants, c’est au moment de consulter les résultats des examens du dernier semestre qu’ils auraient découvert la disparition de leurs noms des effectifs de l’Université des sciences de la santé. « Nous sommes confrontés à un souci où nous avons composé au premier semestre et au second semestre, mais quand les résultats sont sortis, nous n’avons pas vu nos noms ni les notes. Ce souci vraiment nous dérange et nous sommes venus à l’USS depuis trois jours sans trouver une solution », a expliqué Aya, étudiante en Licence 2 Maïeutique.

Malgré plusieurs tentatives pour obtenir des explications et réintégrer leurs cursus, les étudiants concernés se sont heurtés au refus de l’administration. Les démarches menées auprès du secrétariat et du doyen se sont soldées par un échec. « On a vu la vice-doyenne, les membres du secrétariat, ils disent qu’ils ne peuvent pas nous aider parce que nous sommes en fraude, or nous avons payé nos inscriptions 50 000 FCFA et nous avons les quittances qui prouvent que nous sommes étudiants à l’USS », a indiqué la même étudiante citée par Gabonreview.

Bien qu’ayant pris connaissance de cette version selon laquelle l’administration ne reconnaîtrait pas ces étudiants, notre confrère aurait tenté de contacter l’administration pour obtenir leur version des faits. Malheureusement, le journaliste sur les lieux aurait été refoulé par la vice-doyenne, Pr Laurence Essola. A ce jour, la question reste entière : que s’est-il passé avec ces apprenants qui risquent de perdre une année si rien n’est fait ?