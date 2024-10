UOB : la cuisine gabonaise à l’honneur au restaurant U !

Ecouter l'article

L’Université Omar Bongo ( UOB) semble peu à peu retrouver ses lettres de noblesse. Et pour preuve, après la livraison le 19 septembre dernier des pavillons C et D, c’est au tour du restaurant universitaire d’innover. En effet, selon les informations relayées par la chaîne de télévision TV+ le 23 septembre dernier, les mets 100% gabonais seront désormais servis aux étudiants d’ici quelques jours au restaurant universitaire. Une initiative qui vise à valoriser la cuisine gabonaise.

Si la réouverture prochaine du restaurant universitaire suscite beaucoup d’engouement, elle s’accompagnera également d’une touche particulièrement différente. En effet, dans l’optique de combiner le plaisir et l’alimentation, des menus tout droit sortis de la cuisine gabonaise seront mis en avant et ce au grand bonheur des étudiants de l’Université Omar Bongo. « C’est un réel plaisir parce que cela fait longtemps que nous sommes restés sans donner à manger aux enfants. C’est une joie immense. Nous sommes pressés de commencer le travail » ont déclaré les cuisiniers affectés au restaurant universitaire de l’UOB.

Des plats gabonais bientôt disponibles au Resto U

C’est le nouveau défi que les cuisiniers du restaurant de l’Université Omar Bongo (UOB) ont à cœur de relever dans le cadre de la réouverture. Selon TV+, le personnel table sur 1000 plats par jour dès la prochaine ouverture. Ainsi au menu, bon nombre de spécialités de chez nous seront à l’honneur à l’instar du « Poulet fumé au Nyembwé, Aubergines au poisson et crevettes, Kouroudou, Nfouk-owone, Nkono owono, Soukouté, Mambe entre autres ». C’est donc l’essor vers la félicité sur le plan culinaire qui sera à l’ordre du jour et dont se réjouissent les étudiants.

Rappelons que lors de la livraison des deux pavillons C et D par le premier ministre de la transition, Raymond Ndong Sima, un important don de matériel composé des ustensiles de cuisine a également été remis, notamment pour le restaurant universitaire pour garantir au apprenant un cadre de restauration digne et agréable. « Le Premier ministre a remis devant vous des ustensiles à une responsable de la cuisine parce que le chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema nous a donné les moyens pour penser à acheter les batteries de cuisine et produire des aliments agréables pour un cadre de vie agréable ici au restaurant universitaire » a indiqué le Directeur général du Centre national des œuvres universitaires (CNOU), le colonel Barry Aliou Mbia Kombé.