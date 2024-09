Follow on X

Union Africaine : la réintégration du Gabon au menu de l’échange entre le Gén. Oligui Nguema et Moussa Faki

Ecouter l'article

Le samedi 14 septembre 2024, le général-président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu en audience au Palais Rénovation le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Au menu de cette rencontre, le point sur le processus de transition né du coup d’Etat du 30 août 2023 et la volonté de l’institution panafricaine d’accompagner le pays vers un retour à l’ordre constitutionnel, mais aussi sa réintégration.

Cet entretien s’est déroulé à la suite de celui que le chef de l’État a accordé à une délégation du Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine. Elle s’inscrivait donc dans la continuité de la mission de ladite commission au Gabon qui avait pour but de « s‘enquérir des avancées de la Transition et principalement en matière de retour à l’ordre constitutionnel ».

L’UA prête à accompagner le Gabon

À cet effet, Moussa Faki Mahamat s’est dit satisfait de la situation globale de la Transition tout en réaffirmant le soutien de l’institution africaine au processus de Transition et, particulièrement, son accompagnement dans l’organisation des prochaines consultations nationales. Il a en outre salué le bon déroulement et le respect du chronogramme de la Transition, notamment avec l’élaboration d’un projet de Constitution, en prélude à la tenue prochaine du référendum.

D’ailleurs, à l’issue de ces rencontres, le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat s’est montré optimiste quant à la réintégration éventuelle du Gabon au sein de la grande famille qu’est l’Union africaine. Pour rappel, c’est le jeudi 31 août 2023 que le conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine avait annoncé la suspension immédiate de « la participation du Gabon de toutes les activités de l’UA, de ses organes et institutions ». Dans la foulée, elle avait condamné « fermement la prise de pouvoir par les militaires en République du Gabon ».