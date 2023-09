Transport aérien : Africa United Airlines à la conquête du marché gabonais

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 14 septembre 2023 a eu lieu la cérémonie inaugurale du lancement des activités de la compagnie aérienne Africa United Airlines. Cette arrivée sur le marché du transport aérien constitue un tournant important, car elle permettra aux passagers de bénéficier d’une offre diversifiée.

Répondre à la croissance du marché local, en mettant l’accent sur la qualité, la sécurité et l’écoute de la clientèle. C’est le défi que se fixe Africa United Airlines, une compagnie de droit gabonais et aux ambitions panafricaines, dont le premier vol commercial en partance de Libreville pour Port-Gentil a lieu ce 15 septembre 2023.

Une offre adaptée aux besoins de la clientèle

En investissant le marché gabonais, Africa United Airlines s’est donnée pour mission d’apporter une réponse alternative à la demande croissante du marché du transport aérien au Gabon. En effet, grâce à ses tarifs parfaitement adaptés au contexte socio-économique local, et ses appareils à réacteur de type CRJ 200, d’une capacité de 50 places, les passagers auront l’assurance de rallier Port-Gentil et Mvengué depuis Libreville, respectivement en 17 minutes et 45 minutes.

Une vue de l’avion aux couleurs de la compagnie © D.R.

Par ailleurs, la compagnie ambitionne d’ici peu d’accompagner des particuliers, des sociétés et toute autre organisation en proposant d’autres produits et services. Au nombre de ceux-ci, le fret (transport de colis et autres biens, jusqu’à 30 KG), l’affrètement des avions à l’intérieur du pays et à l’international, ou encore le transport funéraire (dépouille et membres de la famille du décédé) vers l’intérieur du pays.

Un personnel à l’écoute pour satisfaire au mieux les besoins de la clientèle

Afin de s’arrimer aux demandes des populations en faveur d’une main d’œuvre prioritairement et majoritairement Gabonaise, Africa United Airlines consacre 80% de postes à des nationaux. Une exigence qui s’étend au personnel de bord puisque des pilotes gabonais seront aux commandes des appareils, à l’issue d’une période de formation et d’initiation à l’usage de ces Jets.

Une vue de l’équipe avec en arrière plan l’avion de la compagnie © D.R.

Dans l’optique de répondre aux besoins de la clientèle, une équipe est à l’écoute au sein du réseau d’agences à Libreville, Mvengue et Port-Gentil, qui sont les destinations actuellement desservies. En outre, la compagnie entend prochainement étendre son réseau à Koulamoutou, Makokou et Oyem, etc.

Notons que l’agence de Libreville, située à l’Aéroport international Léon Mba répond : libreville@africaunited-airlines.com / +241(0)77.07.31.31 / +241(0)60.07.31.31. À Port-Gentil, il est possible de se rendre en agence située à l’Aéroport International Ali Bongo Ondimba, ou d’échanger à portgentil@africaunited-airlines.com / +241(0)77.43.34.34 / +241(0)65.43.34.34.