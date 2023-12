 TICs : le Gabon 1er en Afrique centrale

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Union internationale des télécommunications (UIT) a rendu public son classement sur le développement des Technologies de l’information et de la communication (TIC) en Afrique. Selon ledit classement, le Gabon réalise un score de 72,9 le hissant au top 10 continental et à la 1ère place en Afrique centrale.

L’Union internationale des télécommunications est l’agence spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication. Après 6 ans d’interruption, elle a publié un nouveau rapport sur les avancées dans le développement de ce secteur intitulé « Measuring Digital Development : The ICT Development Index 2023 ».

Le Gabon 1er en matière de TIC en Afrique centrale

Au cœur de l’Afrique centrale, le Gabon se démarque comme un leader régional en matière de développement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). C’est ce que révèle le rapport « Measuring Digital Development : The ICT Development Index 2023 ». En effet, selon ce document réalisé par l’institution onusienne chargée des Tics, le pays dirigé par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema est 1er en matière de développement des télécommunications en Afrique centrale.

Par ailleurs, l’IDI 2023 contient 10 indicateurs.

Dix indicateurs ont été pris en compte dans le calcul de l’ICT Development Index (IDI). Parmi ceux-ci, le pourcentage d’utilisateurs d’Internet, la pénétration de la téléphonie mobile à large bande, le trafic Internet mobile, les prix des données mobiles et des services vocaux, ainsi que le taux de possession de téléphones mobiles. Les pays sont évalués sur une échelle de 0 à 100, où 100 signifie que « l’état idéal » a été atteint.

Avec 71,7% de taux de pénétration, le pays a obtenu un IDI de 72, 9. Ce qui le hisse au sommet du classement en Afrique centrale. Un rang qui lui a également permis de fermer le top 10 africain. Au top 5 de la sous-région, il est suivi de Saô Tomé-Et-Principe (18ème), de l’Angola (24ème), du Rwanda (28ème) et de la Guinée équatoriale (31ème). Au niveau mondial, les Émirats Arabes Unis se positionnent en tête avec un score parfait de 100, suivis par les États-Unis (99,1), le Qatar (98,7), le Koweït (98,2) et le Danemark (96,9).