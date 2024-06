Suisse : au 60e anniversaire de la CNUCED, le Gabon plaide en faveur d’un climat des affaires apaisé

Ecouter l'article

Du 12 au 14 juin 2024, des leaders mondiaux et experts étaient réunis à Genève en Suisse dans le cadre du 60è anniversaire de la Conférence des nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED). Une rencontre à laquelle le Gabon s’est vu représenté par sa ministre du Commerce, des PME- PMI, chargée des AGR, Parfaite Amouyeme Ollame, qui a eu l’occasion de présenter la vision du pays en matière de commerce.

C’est sous le thème « Tracer une nouvelle voie pour le développement dans un monde en mutation » que se sont réunis 3 jours durant les dirigeants du monde dans le cadre du 60è anniversaire de la Conférence des nations unies pour le commerce et le développement. Un cadre de réflexion qui a permis aux participants de faire le bilan des 60 dernières années et de fixer des perspectives dans un monde confronté à des défis divers.

La voix du Gabon portée au 60e anniversaire de la CNUCED

« Nous devons mettre à profit le courage et la sagesse de ceux qui ont bâti la CNUCED pour réimaginer un monde dans lequel le commerce est une force de prospérité partagée, et non une rivalité géopolitique », a déclaré lors de son discours de circonstance le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres. Un message porteur qui rappelle l’impérieuse nécessité pour les pays du monde de renforcer la coopération et de remplir l’une des missions régaliennes de la CNUCED, qui est de soutenir les pays économiquement faibles dans leur développement économique et social.

Le Gabon qui est confronté aux défis du développement, s’est lui aussi fait le porte parole d’un monde apaisé, afin que la prospérité des pays en développement devienne une réalité. « La santé du monde a des conséquences sur le commerce international et l’économie de nos Etats », s’est indignée Parfaite Amouyeme Ollame. « La stratégie adoptée par le Gabon aujourd’hui est de participer à une nouvelle dynamique au regard de son potentiel, dont l’environnement, avec le crédit carbone, l’investissement dans les nouvelles technologies et l’industrie pharmaceutique », a-t-elle poursuivi. Une volonté de développement qui nécessite également une mise en œuvre des politiques publiques qui tiennent compte du potentiel de chaque Etat et de ses spécificités.

Rappelons que la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement a été créée dans l’optique de promouvoir une mondialisation inclusive, qui prenne notamment en compte les besoins de développement des pays du sud. Aujourd’hui, avec les défis climatiques qui se sont imposés à l’humanité, aux crises politiques et aux nouvelles alliances géopolitiques qui se forment, le rôle de la CNUCED est plus que jamais de s’adapter à ces nouvelles formes de violence qui menacent la stabilité économique internationale et principalement des pays fragiles.