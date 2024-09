SEEG : une avarie à l’origine des coupures du 8 au 9 Septembre

Follow on X

Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 septembre 2024, un incident a provoqué une panne majeure sur le réseau de distribution d’électricité du Grand Libreville. Cette défaillance a conduit à l’arrêt de plusieurs groupes de production, entraînant des coupures d’électricité affectant une partie importante des clients.

Les perturbations ont eu un impact considérable sur les foyers et entreprises de la région, avec une perte d’alimentation électrique prolongée. Selon la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), l’incident a provoqué une interruption de service qui a commencé à 00h20 et a duré jusqu’à 02h57, lorsque les équipes techniques ont réussi à rétablir progressivement l’alimentation.

La SEEG reconnaît les désagréments importants causés par ces coupures et exprime ses sincères regrets aux clients touchés. Pour toute information complémentaire ou assistance, le Centre Service Client est disponible au 011 76 73 73.