Samu social : des consultations d’urgences prénatales en gynécologie strictement gratuites

Dans le but de venir en aide cette fois-ci aux femmes désireuses de donner la vie que le Coordinateur général du Samu social gabonais, le Dr Wenceslas Yaba accompagné de son équipe médicale a procédé au lancement de la caravane de la stérilité à la fécondité. Un véritable geste humanitaire qui se tient du 23 au 26 septembre 2024 à Libreville au siège du Service d’aide médical d’urgence (Samu) social gabonais sis au quartier Derrière la prison.

C’est dans le cadre de la lutte contre l’infertilité au Gabon que le Dr. Wenceslas Yaba et son personnel médical se mobilisent du 23 au 26 septembre 2024 pour soigner et ce de manière gratuite des femmes qui sont dans l’incapacité d’enfanter. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de son programme intitulé « de la stérilité à la fécondité » qui permettra à de nombreuses femmes d’établir un bilan et de recevoir une prise en charge sans débourser le moindre francs Cfa. Preuve de l’engagement et de la passion qui animent le Dr. Wenceslas Yaba qui oeuvre à faire du bien aux personnes démunies.

D’ailleurs la Banque mondiale indique que le taux de fécondité est estimé à 3,49 enfants par femme en 2021. Conscient que bon nombre de femmes au Gabon font face à des problèmes notamment de fertilité et que nombreuses femmes faute de moyens éprouvent des difficultés à accéder aux soins de qualité pour le traitement de diverses pathologies gynécologiques, le Samu social a donc décidé de leur offrir des prestations de santé strictement gratuites.

Ainsi du 23 au 26 septembre 2024, de 14 heures à 18 heures, les femmes sont attendues au siège du Samu social pour bénéficier de divers examens. Il s’agit notamment « des consultations prénatales, planning familial, éducation sexuelle et des échographies ». Un programme consacré à la gente féminin qui est attendue massivement. Notons qu’en 2021 ce sont près de 1763 femmes qui ont été traitées de pathologie liées à la fécondité par le Samu social et en 2022 au cours d’un entretien le Dr. Wenceslas Yaba avait indiqué que 22 femmes ont recouvré la fécondité à travers le programme « de la stérilité à la fécondation ».