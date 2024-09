Santé : la consommation du sucre blanc, responsable des maladies cardiovasculaires

Ecouter l'article

Très consommé par bon nombre de personnes, le sucre blanc est un élément qui ne manque pas dans les cusines sauf en cas de pénurie comme c’était le cas il y a quelques mois. Pourtant la consommation du sucre blanc composé à 99% sacchorose, est à l’origine de plusieurs maux dans le corps dont notamment, les maladies cardiovasculaires. C’est ce que nous indique une étude publiée par Santé magazine le 19 avril 2023. Étude à prendre très au sérieux au regard du caractère juvénile d’une bonne partie de la population gabonaise.

Le sucre est partout, même là où on ne s’attend pas à le trouver. Un constat qui devrait alerter plus d’un , puisque selon une étude publiée par Santé Magazine l’excès de sucre favoriserait l’augmentation du taux de triglycérides et de cholestérol dans le sang ce qui entraînerait l’apparition des maladies cardiovasculaires. Lesquelles représentent un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins tels que : les cardiopathies ischémiques, les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires, les maladies cérébrovasculaires, les infarctus et les AVC.

Le sucre, ce tueur silencieux

En effet, la surconsommation de sucre est un véritable problème de santé publique. D’ailleurs les scientifiques considèrent que le sucre contribue directement à environ 35 millions de décès par an. D’où la recommandation faite par l’Organisation mondiale de la santé ( OMS) aux personnes adultes depuis 2015 qui est de « ne pas consommer plus de 25 grammes de sucre par jour ». Malheureusement, cette recommandation n’est pas appliquée par les consommateurs qui se retrouvent à souffrir de plusieurs maux comme le diabète, l’obésité, l’hypertension.

Aussi les chercheurs indiquent que le sucre entraîne le vieillissement prématuré de tous les tissus de l’organisme y compris de la peau. Dans l’intestin, le sucre favorise également la fermentation intestinale et crée un milieu propice au développement de mycoses intestinales et des cellules cancéreuses, mais également très nocif pour la dentition car il engendrera des caries et tous les problèmes qui s’ensuivent. Dans une société où la population est exposée au sucre, il serait judicieux de promouvoir une alimentation saine mais également prévoir des alternatives pour préserver la santé de plus d’un en tablant par exemple sur le miel qui a plusieurs bienfaits.

Le miel comme alternative

Selon les données des nutritionnistes, le miel, bien qu’étant plus calorique que le sucre, et ayant un fort pouvoir sucrant soit 30 % plus élevé que le sucre raffiné, le miel est constitué d’eau. D’où la nécessité pour les populations de privilégier le miel au sucre, lorsqu’on sait que le sucre cause un pic de glycémie qui met dans un état d’hypervigilance, mais celui-ci retombe très rapidement.