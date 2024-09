Samu social : 44 071 personnes prises en charge durant la tournée républicaine 2024 

Ecouter l'article

C’est ce que nous révèle le rapport des actions médico-humanitaires et sociales d’urgences du Service d’aide médical d’urgence (SAMU) social gabonais dressé sous la coupole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). En effet, lors de la tournée républicaine 2024, le Samu social a pris en charge 44 071 et ce de manière strictement gratuite.

Le Président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema avait initié des visites à travers tout le pays, afin de s’enquérir des conditions de vie de ses compatriotes. Une initiative à laquelle a pris part le Samu social gabonais dirigé par le Coordonnateur général, le Dr. Wenceslas Yaba et ses équipes et qui a permis à 44 071 âmes de bénéficier des soins médicaux dans diverses secteurs.

Décembre 2023-Août 2024 le Samu social gabonais toujours présent pour les démunis

Il faut dire que sous le CTRI, le travail acharné du Samu social gabonais ne cesse d’avoir un impact considérable. Ainsi dans le cadre des prise en charge lors des tournées républicaines, on peut recenser « Pour le cas de Nkoum Yengui 548 prises en charge, dont en majorité des consultations en médecine générale. À Ngouoni ont compté 1 718 prises en charge en 3 jours. Dans le département de Tsamba-Magotsi 2 946 prises en charge. Dans la Nyanga 1 626 prises en charge » pour ne citer que ceux-là. Des prouesses rendues possibles grâce à un personnel engagé qui travaille 24h/24 et 7j/7 pour redonner la santé et le sourire aux populations les plus défavorisées réparties sur le territoire national.

Il est important de préciser qu’en moyenne, depuis sa création, au Service d’aide médical d’urgence (SAMU) social Gabonais, ce sont 1 788 000 prises en charge qui ont été effectuées, incluant environ 200 prématurés pris en charge annuellement depuis le 21 novembre 2021. Depuis l’arrivée au pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) se sont 410 000 prises en charge dont 295 936 d’août 2023 à mai 2024 et 8 nouveaux sièges ont été inaugurés dans l’hinterland en seulement 8 mois.