Rabat : la coopération judiciaire Maroc-Gabon renforcée

Le Gabon et le Maroc ont franchi une étape significative dans leur collaboration en signant un protocole d’accord dans le domaine de la justice, le 18 septembre 2024, à Rabat. Le ministre gabonais de la Justice, Paul-Marie Gondjout, et son homologue marocain, Abdellatif Ouahbi, ont souligné l’importance de cet accord pour renforcer les liens historiques et culturels entre les deux nations.

Cet accord vise à améliorer l’administration judiciaire dans les deux pays. Et ce, en facilitant les échanges d’informations et d’expertises tout en favorisant la formation continue des professionnels du droit. Les spécificités incluent également la promotion de modes alternatifs de règlement des conflits. Il s’agit entre autres de la médiation et l’arbitrage, la dématérialisation des actes judiciaires, permettant ainsi une modernisation des systèmes juridiques.

Un brassage continu entre le Gabon et le Maroc

L’impact de ce protocole pourrait se révéler considérable. Pour le Gabon, il représente une opportunité précieuse d’apprendre des expériences marocaines en matière de réforme judiciaire, reconnue pour sa robustesse. À cet effet, Paul-Marie Gondjout a souligné que ledit accord « permettra de renforcer les capacités locales et d’élever le niveau de justice dans les deux pays vers de nouveaux horizons ». Une manière singulière d’optimiser la relation entre Rabat et Libreville au beau fixe depuis des décennies. Un paradigme maintenu par le ministre de la Justice, Garde des sceaux.

Pour sa part, Abdellatif Ouahbi s’est attelé à rappeler que cet accord s’inscrit dans une vision élargie de développement des relations africaines, avec la promesse de résultats concrets qui renforceront l’État de droit. Non sans manquer d’exprimer sa conviction que cette collaboration permettra de bâtir un système judiciaire moderne, capable de faire face aux défis contemporains. Un symbole fort de la volonté partagée d’élever les standards de la justice en Afrique.