Port-Gentil : vers un projet d’assainissement pour lutter contre les inondations

Du 11 au 12 octobre 2024, une délégation du ministère des Travaux publics conduite par le ministre Flavien Nzengui Nzoundou a séjourné à Port-Gentil, capitale économique du pays. Une descente de terrain qui s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet d’assainissement de la cité pétrolière avec comme point d’orgue l’élaboration de différentes infrastructures qui devraient permettre d’améliorer la qualité de vie des populations.

C’est accompagné du directeur technique de l’Unité de coordination des études et des travaux (UCET), du directeur de l’assainissement et des responsables d’un consortium d’entreprise Infra Group et Innovo que le membre du gouvernement a effectué cette visite de terrain. En effet, la capitale provinciale de l’Ogooué-Maritime fait face à de nombreuses difficultés d’ordre infrastructurel qui a principalement pour incidence des inondations dans plusieurs quartiers.

Résoudre la problématique des inondations à Port-Gentil

Ainsi, le Général Flavien Nzengui Nzoundou a pu s’imprégner de l’état du réseau de drainage des eaux au demeurant vétuste et désormais inadapté. Guidé par la direction des services techniques municipaux bien au fait de la situation, le membre du gouvernement et la délégation égyptienne ont été au cœur de cette problématique qui mérite d’être prise à bras le corps au regard des constats alarmants fait sur le terrain.

Pour pallier cette problématique, Infra Group et Innovo se proposent de réhabiliter le réseau existant en l’adaptant aux réalités du moment et créer de nouvelles canalisations en périphérie de la ville. Des travaux qui devraient permettre de résoudre de manière efficiente les deux phénomènes auxquels fait face Port-Gentil en l’occurrence la montée des eaux et la forte pluviométrie. Dans le même ordre d’idée, le projet de construction d’une centrale de traitement des eaux usées et pluviales a été également évoqué.

Par ailleurs, la délégation s’est rendue sur la route Port-Gentil-Omboué pour y examiner la possibilité d’éclairage de ce tronçon routier en rase campagne. Autant de nouvelles qui ont réjoui le délégué spécial en charge de la gestion de la commune le Général Pierre Rizogo Rousselot pour qui « l’assainissement de Port-Gentil est la pierre angulaire de tout ce qui doit être entrepris dans la commune, pour ne pas se retrouver face à ce qui est convenu d’appeler le tonneau des danaïdes ». Pour sa part, le membre du gouvernement a rappelé l’urgence et l’importance de ce projet pour le président de la transition qui est un « portgentillais plus que de cœur »