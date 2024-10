Port-Gentil : montée au créneau des ex employés de Royal cost catering pour le paiement de leurs droits

Ecouter l'article

Un collectif d’anciens employés de Royal Cost Catering a fait entendre sa voix, le mercredi 16 octobre 2024, pour dénoncer le non-paiement de leurs salaires et de leurs soldes de tout compte, qui pour certains, n’ont pas été versés depuis 6 mois. Cette situation qui les a conduits dans une grande précarité. Tirant le diable par la queue, les plaignants exigent justice.

Créée en 2010, la société Royal Cost Catering, propriétaire du ferry Esther Miracle, est sous les feux des projecteurs depuis le tragique naufrage du 9 mars 2023, survenu au large de Libreville. Cet incident, qui avait causé la mort de 30 personnes et laissé 7 autres disparues, a eu des répercussions graves pour l’entreprise. 21 personnes, incluant des responsables de l’entreprise, ont été inculpées dans le cadre de l’enquête, pour des chefs d’accusation tels que homicides involontaires, mise en danger de la vie d’autrui, et omission de porter secours selon les déclarations du procureur général de l’époque.

Les anciens employés de Royal Cost précarisés

L’armateur, Royal Cost, a vu ses activités suspendues à la suite de ce drame, rendant la situation encore plus difficile pour ses employés. Privés de revenus et de leurs droits sociaux, ces derniers demandent aujourd’hui une intervention des autorités pour résoudre cette crise. Le non-paiement de leurs salaires et cotisations sociales, en plus du traumatisme lié à la catastrophe, laisse ces ex-employés dans une situation de désarroi total.

« Il nous a été délivré des contrats, des certificats de travail et des bulletins de salaire sans qu’un franc ne nous soit versé depuis près de six mois. Nous nous sommes rendus à l’inspection du travail pour une consultation, mais cela n’a rien changé. Nous ne pouvons plus tolérer cette situation », a déclaré le représentant de ce collectif, Stéphane Youssagoye, cité par l’Agence gabonaise de presse (AGP). Malgré plusieurs promesses de régularisation de la part de la direction de Royal Cost Catering, les anciens salariés estiment que la situation n’a que trop duré.

Ils demandent une intervention des autorités compétentes pour les aider à obtenir ce qui leur revient de droit. La colère de ces anciens employés reflète un malaise plus large au sein de certaines entreprises opérant à Port-Gentil, où les litiges liés aux droits des travailleurs se multiplient.