Concours d’entrée à l’ENA : une lettre en annulation introduite par les recalés

Ecouter l'article

Le Collectif des admissibles recalés au concours d’entrée à l’École nationale d’administration (ENA) session 2024, a déposé, le lundi 14 octobre 2024, une lettre en annulation dudit concours auprès du Premier ministre, Raymond Ndong Sima. Une démarche qui traduit une contestation vigoureuse des résultats définitifs, publiés le 8 octobre dernier truffés d’irrégularités, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Décidément, les critiques à l’encontre du concours d’entrée à l’ENA sont loin de se dissiper. Après une série de reports causés par des dysfonctionnements organisationnels, c’est désormais la transparence des résultats qui est mise en cause. La belle promesse en phase des responsables dudit établissement en phase avec la vision du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) peinent à se concrétiser. Pour preuve, des plaintes, dignes de sous l’ancien régime, ont été soulevées par certains candidats aux différents concours donnant accès au statut d’agents publics.

Des résultats douteux

Le collectif, composé de candidats internes et externes ayant été déclarés échoués à ce concours, dénonce plusieurs irrégularités graves. Parmi les points relevés figurent la violation des conditions spécifiques d’admission et le non-respect des principes d’égalité des chances. Les filières de l’administration sanitaire et hospitalière ainsi que du travail sont particulièrement pointées du doigt. Dans le cas de la filière “travail”, le nombre de candidats définitivement admis est passé de 23 à 33, soulevant des soupçons sur des ajouts de noms après la phase des épreuves orales, ce que le collectif qualifie d’injustifiable.

Face à ces observations qu’ils jugent « outrancières », les candidats lésés ont décidé de déposer un recours en annulation, espérant que leur action conduira à une révision complète des résultats du concours. Juldas Stevince Biwagou, porte-parole du collectif, a exprimé la frustration et la déception de ses pairs, tout en appelant à une gestion plus équitable et rigoureuse des concours publics. L’affaire est désormais entre les mains des autorités, et le gouvernement est attendu sur sa réponse à cette demande d’annulation, qui pourrait bien impacter l’organisation des prochains concours d’État.