Port-Gentil : le Barreau du Gabon en consultation gratuite ce 05 juillet

Ecouter l'article

Le troisième adjoint du délégué spécial de Port-Gentil, Yvon Tristan Reckaty a discuté le mercredi 3 juillet 2024 avec le président du barreau du Gabon Me Raymond Obame Sima. Il était question pour ces derniers, d’échanger sur la tenue d’une journée de consultation juridique gratuite qui se tiendra le vendredi 5 juillet 2024 , à la foire municipale Pierre Louis Agondjo Okawe à partir de 10 heures.

C’est en remplacement du délégué spécial le général de corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot, que le troisième délégué spécial, Yvon Tristan Reckaty, a reçu le président du barreau du Gabon Me Obame Sima à Port-Gentil mardi dernier. Il s’agissait pour les deux personnalités, de discuter de l’organisation d’une journée d’échanges relatives à des questions juridiques. Une initiative qui a pour objectif de fournir un accès à des conseils juridiques, à ceux qui pourraient ne pas avoir les moyens de payer pour les services d’un avocat ou encore d’un juriste.

Des consultation juridiques gratuite

C’est donc le vendredi 5 juillet 2024, à la foire municipale Pierre Louis Agondjo Okawe de Port-Gentil que se tiendra ce grand rendez-vous. Les populations de la ville pétrolière sont donc invitées à prendre part à cet événement dès 10 heures. Une journée de consultation qui se justifie par la nécessité du Barreau du Gabon de faire le tour des juridictions. La rencontre permettra à des personnes à faible revenu ou défavorisées d’obtenir des conseils juridiques essentiels sans avoir à supporter les coûts habituellement associés à de tels services.

C’est également un rendez-vous de sensibilisation à l’endroit du public aux questions juridiques importantes et aux droits légaux. Sans aucun doute une aide pour prévenir les problèmes juridiques futurs, tout en encourageant une meilleure compréhension des lois et des procédures. Il faut dire qu’en offrant des consultations gratuites, le président du barreau du Gabon contribue à résoudre des problèmes juridiques à un stade précoce, évitant ainsi des litiges coûteux et une surcharge des tribunaux. Au cours de cette opération, Me Obame Sima sera entouré d’une dizaine de ses confrères. A noter que l’événement prendra fin à 15 heures.