Port-Gentil : aucune base navale chinoise en vue, selon la Présidence

Les rumeurs concernant l’installation d’une base navale chinoise à Port-Gentil, capitale économique et cité pétrolière du Gabon, ont été formellement démenties par les autorités gabonaises. Lors d’une conférence de presse tenue au palais présidentiel, Télesphore Obame Ngomo, conseiller spécial du président de la Transition, a réfuté cette information en des termes clairs : « Il n’en est rien », affirmant que le gouvernement ne négocie que des projets ayant un impact direct et positif sur les populations locales.

L’annonce non officielle de ce projet avait pourtant éveillé de nombreuses curiosités internationales, notamment du côté des pays membres de l’OTAN, qui voyaient dans ce projet une tentative de la Chine d’obtenir un accès stratégique à l’océan Atlantique. Ce regain d’intérêt est apparu après que la Chine a déployé en juillet 2023 trois navires de guerre dans l’Atlantique, qui avaient brièvement accosté à Libreville. Les trois navires appartiennent à la 43e Flottille d’escorte, un important groupe maritime chinois opérant dans le golfe d’Aden.

Un démenti catégorique de la présidence de la République

Le conseiller spécial de la présidence de la République, Télesphore Obame Ngomo a tenu à rassurer les citoyens et la communauté internationale à l’occasion de la conférence de presse qu’il a tenu le mercredi 16 octobre 2024, à l’auditorium du Palais du Bord de mer. « Les autorités de la Transition ne négocient que ce qui profite directement aux populations et non ce qui pourrait attirer des problèmes », a-t-il précisé. Ce démenti réaffirme la volonté du gouvernement de garder le focus sur les besoins nationaux, en particulier dans un contexte de transition politique.

Cette clarification fait suite à plusieurs interrogations locales et internationales sur les objectifs de la Chine en Afrique centrale. Il faut rappeler que la Chine a renforcé ses relations diplomatiques et économiques avec de nombreux pays africains, mais ce démenti du Gabon vient confirmer que Port-Gentil n’est pas concerné par de telles initiatives militaires.

Le contexte géopolitique et local

Cette réaction intervient dans un contexte où les relations internationales et les questions de souveraineté occupent une place de plus en plus importante dans les débats internes au Gabon. Alors que le gouvernement de transition se concentre sur la restructuration économique et la préparation du référendum, l’idée de céder des parties stratégiques du territoire à une puissance étrangère suscite des inquiétudes légitimes au sein de l’opinion publique et des partenaires internationaux.

Surtout que la France serait, selon certaines indiscrétions, en train de revoir sa stratégie de présence militaire au Gabon. Taxée de néo-impérialiste, le fait d’avoir des bases militaires sur les territoires de ses anciennes colonies de façon permanente a fait de la France un objet de politique intérieure. Toute chose qui a poussé l’hexagone à repenser sa coopération en Commandement pour l’Afrique (CPA).