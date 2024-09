Panthères du Gabon : Noha Lemina et Orphé Mbina, les grands absents !

Ecouter l'article

Convoqué pour la première fois en mai dernier par Thierry Mouyouma, le néo milieu offensif d’Annecy ne semble pas sur la voie d’un retour en sélection d’aussi tôt. Même chose pour Orphé Mbina qui vient de claquer un doublé en championnat de première division slovène. Pourtant, Alan Do Marcolino et Jérémie Obounet ont été préférés par le technicien gabonais.

Alors que le Maroc présentera son armada offensive avec En-Nesyri, Brahim Diaz,Ben Seghir et Hakimi, les Panthères du Gabon essuient désistement sur désistement. Pas de Mario Lemina pour Blessure, pas de Ndong Ibrahim pour problèmes extra sportifs, pas de Boupendza pour suspendu, le technicien gabonais a choisi de renforcer son équipe en sélectionnant Alan Do Marcolino. Et ce, en lieu et place de Jim Allevinah blessé.

Noha Lemina et Orphé Mbina persona non grata ?

C’est la question qu’on est en droit de se demander au regard de la configuration de l’effectif qui s’est établi sans nos deux éléments offensifs en jambe en Ligue 2 française et en première division slovène. Un critère fondamental pour la convocation en sélection nationale selon le patron des Panthères lui-même.Seulement, à la lisière des évènements, il est des cas qui sont permis. Bruno Ecuele Manga n’étant plus à débattre du fait de son rôle stratégique.

Mais qu’en est-il des autres ? Le fraîchement appelé en renfort Alan Do Marcolino évolue en National 3 avec la réserve du Stade Rennais. Suffisant pour lui valoir un ticket direct en sélection. Les deux buts en 4 matchs en championnat slovène avec Maribor d’Orphé Mbina ne pèse pas plus lourd que la balance. Ailier virevoltant en démarrage express à Annecy en Ligue 2 française, Noha Lemina est également passé inaperçu. Pourtant, l’un des deux aurait pu grappiller une place dans ce groupe bousculable.

Gageons que Thierry Mouyouma, seul capitaine du bateau, saura faire sans avec succès. Sans quoi, la robe de l’opprobre pour se renverser sur sa personne. Laquelle ne manquerait pas de lui rabâcher ses choix de joueurs souvent discutés. Pour l’heure les voyants sont au vert et l’ensemble des joueurs convoqués ont répondu présents.