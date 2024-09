Oyem : la ville au prix des produits de carrière les plus accessibles

Ecouter l'article

Le ministère de l’Économie et des Participations a rendu public « son bilan des 365 jours ». Il en ressort que dans son tableau récapitulatif des réalisations en son volet dédié à « la lutte contre la vie chère », au nombre des mesures fortes et emblématiques pour soulager le panier de la ménagère, en ce qui concerne les produits de carrière, notamment le gravier, la ville d’Oyem est celle où ce produit a connu la baisse la plus significative. 12000 FCFA par rapport au prix initial, comparée aux villes de Port-Gentil, Franceville, et Moanda où le prix n’a baissé que de 7000 FCFA.

Septembre 2023-septembre 2024, un an exactement que le ministère de l’Économie et des Participations est sous la tutelle de Mays Mouissi. C’est donc fort de cela qu’un rapport a été élaboré afin de mettre en lumière les nombreuses réalisations effectuées en 365 jours. S’agissant du pan abordant la question de la lutte contre la vie chère, bon nombre de réajustements ont été effectués sur instruction du Président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. C’est notamment le cas de la baisse des produits de carrière, à l’instar du gravier dont le prix est considérablement diminué surtout dans la ville d’Oyem.

Le gravier très accessible à Oyem

En effet, selon le tableau récapitulatif dressé par le ministère de l’Économie et des Participations, il en ressort que « le gravier 5-15 dont le prix actuel est de 30 000 FCFA a connu une baisse de 67% pour se chiffrer à 18000 FCFA. Et le gravier 0,25 dont le prix initial est de 27000 FCFA a connu une baisse de 80% soit 15000 FCFA le prix proposé dans le cadre des mesures fortes sur la vie chère » indique ledit tableau, contrairement aux villes comme Port-Gentil, Franceville et Moanda ou les mêmes produits ont baissé d’à peine 7000 FCFA. Toutefois la ville de Port-Gentil demeure celle où la baisse du gravier n’a pas été fortement ressenti puisque le initial du gravier 5-15 est quitté de 27000 FCFA à 20000 FCFA soit une baisse de 35% et le gravier 0,25 est passé de 24000 FCFA à 17000 FCFA soit une baisse de 41%.

Un constat qui démontre que la ville d’Oyem dans la province du Woleu-Ntem n’est pas restée en marge des multiples amendements pris dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Toute chose qui reflète réellement l’effort du gouvernement de transition à venir à bout de ce sempiternel problème. Rappelons que le gravier figure parmi les principaux matériaux utilisés dans le cadre de la construction des infrastructures, notamment les routes en béton que le Chef de l’État a choisi comme solution pour les routes secondaires. Vivement l’entrée en vigueur de la nouvelle mercuriale des prix.