ONU : le Gén. Oligui Nguema présent au Sommet de l’Avenir 

Depuis le 20 septembre 2024, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema se trouve à New York aux États-Unis où il prend part à la 79ème Assemblée générale des Nations unies. Événement en parallèle duquel il a participé ce 22 septembre aux côtés de plusieurs autres chefs d’Etat et de gouvernement à l’ouverture du Sommet dit de l’Avenir.

Ouvert par Philémon Yang, président de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations unies, ce Sommet vise à « discuter des questions présentes et futures » qui concernent l’humanité. En sa qualité de pays membre de l’Organisation des Nations unies, et pour s’être par ailleurs particulièrement impliqué dans certaines crises lors de son passage au Conseil de sécurité, la présence au plus haut niveau du Gabon à cette rencontre se posait comme une évidence.

Conflits, environnement, ODD au cœur de l’événement

L’ensemble des dirigeants et principalement des délégations participant à cette rencontre sont particulièrement inquiets de la multiplication des crises que traverse le monde. C’est pourquoi, il était primordial d’échanger sur l’avenir afin de « renforcer la coopération entre les nations en vue de la rendre plus efficace, réaffirmer les engagements de chaque état concernant les objectifs de développement durable et la charte des Nations Unies », indique le communiqué de la présidence gabonaise.



Ainsi, la crise de Covid-19 qui a paralysé le commerce international et fragilisé de nombreux États, mais aussi la guerre en Ukraine, qui a participé à entraîner une envolée des prix de certains produits y compris les plus consommés au monde, sont autant d’événements que les participants à ce Sommet ont évoqué en vue de trouver des solutions durables. A ce propos, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a invité les délégations « à privilégier le dialogue et la négociation en vue de mettre fin aux guerres qui déchirent le monde ». Notons que dans le cadre de la participation du Gabon à la 79ème AGNU, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s’exprimera à la Tribune des Nations unies.