Projet de Constitution : Franck Ondo Methogo furieux contre « les donneurs de leçons »

Ecouter l'article

C’est une sorte de réponse du berger à la bergère. En effet, suite aux critiques du très médiatique ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze formulées contre le projet de Constitution, qu’il a qualifié de « danger pour la stabilité du pays », Franck Ondo Methogo, Directeur général au ministère de la Réforme des institutions, a, au cours d’une conférence de presse animée ce 28 septembre tenu à défendre ce texte qu’il a estimé bien pour le pays, au regard selon lui des avancées sociales qu’il comporte.

Il s’était déjà insurgé en août dernier face aux critiques de certains concernant les appels à voter Oui au référendum alors que le texte n’était pas encore connu du grand public, estimant à l’époque que la connaissance préalable du texte n’était pas indispensable. Pour cette fois, répondant au dernier Premier ministre d’Ali Bongo, Franck Ondo Methogo a tenu à démontrer le bien-fondé du projet de Constitution soumis pour avis aux parlement de Transition, défendant ainsi au passage le bilan d’étape du CTRI au plan social et infrastructurel.

Seulement 4 articles querellés sur 194

« Notre invitation fait suite aux récents évènements macabres qui ont ponctué l’actualité politique avec la sortie maladroite de quelques individus dont les intentions pernicieuses de sabotage des actions du CTRI et de son Président ne font plus mystère ». C’est par ces mots que Franck Ondo Methogo a entamé sa déclaration. En effet, afin de discréditer Alain-Claude Bilie-By-Nze, le porte-parole du mouvement Ensemble pour la République s’est dans un premier temps lancé dans une sorte de bilan comparatif entre la période d’Ali Bongo et la première année du CTRI. A ce propos, « Comment dire que depuis le 30 août 2023, notre pays est à la dérive lorsque l’on observe objectivement tous ces changements autour de nous ? », s’est interrogé Franck Ondo Methogo, égrenant ainsi pêle-mêle « la réduction de l’influence politique des étrangers, la relance de l’économie, le renforcement de l’éclairage public, la construction d’édifices administratifs », entre autres.

Abordant ensuite la question du projet de Constitution, Franck Ondo Methogo souligne que seuls 4 articles sur 194 font l’objet de critiques. Regrettant au passage que « Les 190 autres qui traitent notamment du social, des droits civils et politiques, n’intéressent pas nos compatriotes donneurs de leçons ». En effet, le porte-parole de Ensemble pour la République est revenu sur la pertinence de certaines de ces 4 dispositions. Ainsi, sur la durée du mandat présidentiel, ce qui compte à ses yeux c’est moins cette durée, que « la volonté politique et l’esprit patriotique », a-t-il indiqué. Abordant la question du monocéphalisme de l’exécutif acté dans le projet, Franck Ondo Methogo a noté l’inutilité du poste de Premier ministre, estimant que la réforme permettrait « au Président de la République d’assumer pleinement ses responsabilités ».

Si le Directeur général du ministère de la Réforme des institutions a également évoqué la question de la conservation du mandat par un député démissionnaire, une question qui a pourtant été au cœur des critiques formulées par l’ancien Premier-ministre ne figure nulle part dans la déclaration, à savoir l’exclusion d’une partie de Gabonais de la course à la présidentielle. Pour sa part, Franck Ondo Methogo s’est contenté de renouveler son plein soutien au CTRI et au président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, l’invitant au passage à ne pas « se laisser distraire par ceux-là même qui sèment le poison et répandent la peur ».