OMS : l’hépatite B et C responsables de 96% de décès à l’hépatite virale

C’est ce que nous révèle le rapport publié de la stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH, les Hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles pour la période 2022-2030 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Tout en reconnaissant l’importance de l’Hépatite A et E responsables des maladies aiguës, l’OMS indique que les Hépatites B et C sont à l’origine de 96% de tous les décès dus à l’hépatite virale.

L’hépatite virale tue plus de 125 000 africains chaque année. Classée en cinq groupes (A,B,C,D et E), l’hépatite est une inflammation du foie, un organe important qui filtre le sang et combat les infections. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les plus virales et les plus courantes sont l’hépatite B et C, responsables de la hausse de la mortalité dans le monde, liée à cette pathologie.

Les hépatites, un problème mondial de santé publique

Alors que la mortalité imputable à la tuberculose , au VIH/Sida et au paludisme suit une courbe descendante, celle des hépatites emprunte un chemin inverse. Pour l’année 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que « le nombre de décès dus à l’hépatite B est de 820 000 et l’hépatite C 290 000 ». Un taux de décès important qu’il convient toutefois de relativiser puisque la prise en charge à été impactée par l’irruption de la pandémie de Covid-19.

Par ailleurs, le rapport fait état de « 1,5 millions de nouveaux cas de virus de l’Hépatite B et 1,575 millions de cas de Virus de l’Hépatite C dans le monde ». Une évolution qui s’explique par à la fois par le difficile accès pour certains pays aux médicaments contre ces deux catégories d’Hépatite et par l’absence en 2020 dans certains pays, de plans chiffrés en vue de l’élimination de ces pathologies.

Les mesures prioritaires contre l’hépatite virale

Afin de réduire le taux de mortalité, l’Organisme en charge de la santé dans le monde exhorte chaque pays à définir un ensemble d’interventions primordiales contre cette infection, en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des services de santé contre l’hépatite B et C. Notamment en mettant en œuvre un programme de vaccination universelle du nourrisson contre l’hépatite B dans le cadre des programmes nationaux de vaccination, et sensibiliser au dépistage de l’hépatite B et C.

En l’absence d’un traitement efficace, dans 20 à 30 % des cas, l’infection évolue vers une cirrhose avec risque de cancer. L’OMS préconise donc d’offrir un traitement à un prix abordable à tous les groupes et décentraliser les services de prise en charge pour apporter les services appropriés à des personnes dont les besoins sont différents.