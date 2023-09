Ministère de l’Économie et des participations : passation de charges entre Mays Mouissi et ses prédécesseurs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 13 septembre 2023, le secrétaire général adjoint du gouvernement, Yves Dieudonné Sylvain Moussavou Boussougou a présidé la cérémonie de passation de charges au ministère de l’Économie et des participations. Une passation qui s’est faite entre le ministre entrant, Mays Mouissi et les sortants, Nicole Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou, René Ndemezo’o Obiang, et Hugues Mbadinga Madiya, devant les collaborateurs réunis pour la circonstance.

C’est présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernement, Yves Dieudonné Sylvain Moussavou Boussougou que s’est déroulée la passation de flambeau entre les désormais anciens ministres de l’Économie, de la Consommation et de la promotion des investissements et celui qui occupe désormais le poste de ministre de l’Économie et des participations. Loin de dresser le bilan de leur passage à la tête du gouvernement, Nicole Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou, René Ndemezo’o Obiang, et Hugues Mbadinga Madiya a tenu à féliciter Mays Mouissi qui, selon eux, a « tous les atouts pour réussir cette exaltante mission au service des Gabonaises et Gabonais ».

Les anciens membres du gouvernement n’ont pas également manqué de manifester leur gratitude à l’ensemble du personnel, avec qui ils ont œuvré, pendant plusieurs années, à faire de leurs différents secteurs des leviers de croissance, de la diversification de l’économie gabonaise, le premier gisement d’emplois. Non sans manquer d’adresser leurs « sincères félicitations » à leur successeur.

Le ministre entrant de l’Économie et des participations, a, à son tour, rendu un « hommage » à ses prédécesseurs pour « le travail dynamique que tout le monde devrait leur reconnaître », a précisé Mays Mouissi. Le promu n’a pas manqué de rappeler à l’assistance que son action à la tête du gouvernement de transition va s’inscrire dans la stricte continuité de celle entreprise par le patron de l’ancienne équipe gouvernementale. Non sans manquer d’indiquer qu’il entend se pencher sur différents chantiers définis comme étant prioritaires.