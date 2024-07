Mayumba : vers la construction de 30 logements destinés aux enseignants

Ecouter l'article

En tournée républicaine dans la province de la Nyanga du 12 au 14 juillet dernier, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé des projets ambitieux. Parmi ces initiatives, la construction de 30 logements destinés aux enseignants qui contribuera de manière significative à l’amélioration de leurs conditions de vie et permettre un meilleur rendement.

Arrivé à Tchibanga le vendredi 12 juillet, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a séjourné en terre nynoise tout le week-end. Entre rencontre avec les populations, hommage aux héros locaux et visite de chantiers, sa tournée a été marquée par la volonté d’amélioration des conditions des enseignants. À cet effet, il a annoncé la construction prochaine d’une cité destinée aux enseignants.

De meilleures conditions pour le personnel enseignant

La décision de construire ces logements reflète une volonté ferme de soutenir le secteur éducatif en offrant aux enseignants des conditions de vie plus décentes. Le déficit d’enseignants dans l’hinterland s’explique en partie par les mauvaises conditions de vie, qui incitent les enseignants à abandonner leur poste ou à refuser des affectations. En améliorant leur cadre de vie, le gouvernement espère non seulement retenir les enseignants actuels, mais aussi attirer de nouveaux talents dans la province.

La construction de ces logements aura également un impact positif sur la communauté locale. En générant des emplois pendant la phase de construction et en améliorant les infrastructures, ce projet contribuera au développement économique de Mayumba. De plus, des enseignants motivés et bien logés sont essentiels pour offrir une éducation de qualité, ce qui bénéficiera directement aux élèves et à leurs familles.

Il faut souligner qu’à ce projet se joint la construction d’un nouveau lycée à Tchibanga. Ce nouvel édifice offrira au corps enseignant de meilleures conditions de travail loin des effectifs pléthoriques des lycées Nazaires Boulingui et Etienne Koumba Nzengui. Des initiatives qui contribueront au développement de la province nynoise. Le chef de l’Etat est rentré sur Libreville le dimanche 15 juillet où il prépare la prochaine étape de sa tournée républicaine.