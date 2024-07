Gabon : plus de 253 milliards de biens et services payés par mobile money l’année dernière

En 2023, le mobile money confirme une fois de plus sa montée en puissance et les chiffres le démontrent assez clairement. Selon le tableau de bord de l’économie, l’utilisation des téléphones mobiles pour effectuer des transactions financières a généré un chiffre d’affaires en progression de 17,4% à 44 milliards de FCFA. Mieux encore, en 2023, les paiements des biens et services par monnaie électronique ont atteint 253 milliards de FCFA. Une nette amélioration de 17% qui reflète le changement d’habitudes de consommation de la population gabonaise.

Près de 3,6 millions de comptes de paiement de monnaie électronique, en hausse de 13,3% en 2023. Plus de 1,351 million de comptes actifs, en hausse de 13% et représentant 37,6% du nombre total des comptes de paiement et 62,4% pour les comptes inactifs. À fin décembre 2023, tous les indicateurs sont au vert pour l’activité de mobile money. On dénombrait d’ailleurs 514 distributeurs à travers le pays contre 500 à fin 2022 et 30 super distributeurs, qui ont tous permis de faire évoluer de 6,1% le nombre de points de vente, qui passent de 48 613 en 2022 à 51 593 en 2023. Résultat, une embellie généralisée.

En effet, soutenue par la bonne tenue des opérations de retraits (+13%), des opérations de paiements (+22,7%), des transferts nationaux (11,7%) et ceux réalisés dans la zone CEMAC (+42%), le chiffre d’affaires du mobile money s’est logiquement apprécié. Ces indicateurs fournies par la direction générale de l’économie dans son tableau de bord, soulignent une fois de plus que l’activité du mobile money est en pleine croissance. Une croissance qui se reflète par un chiffre d’affaires en progression de 17,4% à 44 milliards de FCFA générés par les deux principaux opérateurs que sont Airtel Money et Moov Africa Gabon Telecom.

253 milliards de biens et services payés par mobile money en 2023

Confirmant la bonne tenue de ce secteur en pleine croissance, ces chiffres auxquels il faut ajouter le nombre de transactions effectuées par mobile money qui s’est situé à près de 317 millions, soit une augmentation de 14,6% pour une valeur nominale de 3487 milliards de FCFA en 2023 avec des opérations de dépôts qui se sont élevées à 1424 milliards de FCFA, soulignent un fait majeur: le mobile money est un véritable accélérateur au service de l’inclusion financière. Pour preuve, plus de 253 milliards de FCFA de biens et services ont été payés via ces canaux en 2023.

Essentiellement due à la multiplication des points d’acceptation ou de distribution de ces services auxquels il faut désormais ajouter le petit nouveau ClickPay, cette flambée des paiements par mobile money s’est accompagnée d’une variation à la hausse du volume de transactions qui affiche plus de 128,6 millions en 2023. Une hausse notable qui souligne des changements d’habitudes de consommation sur l’ensemble du territoire, avec une digitalisation des services.