Mayumba : 80 000 foyers éclairés à l’issue du projet de la centrale thermique à gaz

Lancé, le samedi 13 juillet 2024 à Mayumba dans le département de la Basse Banio au sud du Gabon, les travaux de la première phase du projet de centrale thermique à gaz IPP Mayumba vont bon train. L’action qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) entre l’État gabonais, Gabon Power Company (GPC) et Perenco pourra à terme fournir de l’électricité à 80 000 foyers non sans manquer de créer au moins 450 emplois locaux.

C’est Gabon Power Company qui avait procédé au lancement des travaux de la centrale thermique à gaz IPP Mayumba dans la province de la Nyanga au Sud du Gabon. Un projet qui vise à transformer le paysage économique de cette partie du Gabon à travers la fourniture d’électricité. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) entre l’État gabonais, GPC ainsi que Perenco. Ainsi, la première étape du projet est d’une capacité de 8,5 mégawatts. Elle devrait être opérationnelle en juillet 2025. L’objectif principal est de répondre aux besoins en électricité de près de 80 000 foyers et à diminuer la question du chômage avec 450 emplois.



Un projet ambitieux



Au cours de son séjour dans la province de la Nyanga, le président de la transition, le général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema avait évoqué la portée de ce projet stratégique. « l’avenir de Mayumba s’annonce radieux, avec la construction d’un port en eau profonde… et de la centrale électrique à gaz. Ces infrastructures transformeront toute l’activité économique de la province et même celle du pays ». Le projet promet donc des conséquences radieuses en ce qui concerne l’économie. Il s’agit d’environ 450 emplois qui devraient être créés et l’éclairage de milliers de foyers. Mettant ainsi des offres à la main-d’œuvre locale afin de soulager une fois de plus les demandeurs d’emplois.

Aussi, l’amélioration de l’approvisionnement en électricité devrait stimuler les investissements dans plusieurs secteurs. Notamment minier, forestier et portuaire. Le directeur général de GPC Philippe Jr. Ossoucah n’a pas manqué d’exprimer sa fierté quant au démarrage des travaux « Cette avancée nous rapproche de nos objectifs…Je tiens également à saluer les efforts quotidiens de mon équipe, de nos partenaires ainsi que de l’administration centrale et locale ». Il faut dire que des mesures ont été prises pour amoindrir les impacts négatifs sur l’environnement et les communautés locales. A cet effet, un protocole d’accord a été signé entre GPC et les Personnes affectées par le projet (PAP) pour des mesures de compensation.

A noter que ledit projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les infrastructures énergétiques du Gabon. Il démontre la volonté du gouvernement de la transition et des investisseurs de répondre rapidement au déficit d’électricité dans le sud du Gabon. En favorisant le développement durable. Ainsi le Gabon fait un pas de plus vers son objectif de devenir un acteur majeur de la transition énergétique en Afrique centrale et sur le continent en valorisant ses ressources gazières.