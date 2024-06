Mays Mouissi : « La transition durera 2 ans et pas un jour de plus ! »

Ecouter l'article

Faire du Gabon une destination attractive pour les investissements étrangers. C’est l’objectif que s’est fixé le ministre de l’Economie et des Participations, Mays Mouissi, qui entend pour cela apporter les garanties d’un climat politique propice. Ainsi, à la faveur d’une interview accordée le 1er juin dernier à AfricaPresse.Paris, le membre du gouvernement de transition a réitéré l’engagement des autorités de la transition à respecter la durée de la Transition fixée à 2 ans.

Le 30 août 2023, les militaires ont pris le pouvoir au Gabon avec pour promesse de le rendre aux civils au terme d’une transition de 2 ans. Si jusqu’à présent aucun élément ne permet de douter de la volonté des hommes en armes à organiser des élections dans les délais fixés, la réaffirmation de cet engagement par un membre du gouvernement de Transition est de nature à crédibiliser davantage la parole du Gabon auprès des partenaires internationaux, mais surtout de préserver la stabilité sociale.

Un point d’honneur à une transition de 2 ans

Si l’interview accordée par le ministre de l’Economie et des Participations était principalement axé sur l’économie, les affaires ne sont possibles que dans un contexte politique stable. C’est pourquoi, tout en invitant les investisseurs à « prendre des risques » au Gabon, Mays Mouissi a rappelé la nécessité d’une confiance réciproque « Nous disons qu’il est utile de nous faire confiance (…). Notre pays est aujourd’hui un partenaire fiable et sérieux avec à sa tête des gens responsables », a-t-il indiqué.

Rappelant au passage le rejet du gouvernement Ndong Sima de jouer « les revanchards » vis-à-vis des anciens dirigeants du pays, Mays Mouissi, qui s’est dit obsédé par l’idée de réduire le chômage, a indiqué que la volonté du gouvernement auquel il participe est que cette « Transition soit principalement économique ». Une priorité affichée qui a permis au ministre de rappeler que le but des autorités actuelles n’est pas de se maintenir au pouvoir « Souvent, quand on arrive ainsi au pouvoir, on veut s’y maintenir, mais je vous le redis ici : la Transition durera deux ans et pas un jour de plus ! », a martelé Mays Mouissi.

Rappelons que les engagements réitérés par Mays Mouissi sont ceux qui ont permis au Gabon de tout à tour faire sauter les sanctions imposées par les différents partenaires au développement. Lesquels ont également permis aux militaires de se créer une stature internationale.