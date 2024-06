France : Tassyla Doumbeneny accusée de court-circuiter la collaboration entre la diaspora et le président de la Transition

A la faveur de sa rencontre avec la Diaspora gabonaise de France, le 1er juin dernier, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé la création d’un Haut-commissariat des Gabonais de la diaspora. Si le chef de la Transition a confié à ces compatriotes l’exclusivité de l’élaboration de ce projet, l’Alliance démocratique et sociale (ADS) et son président, Istovant Nkoghe dénoncent l’ingérence de la cheffe de la mission diplomatique du Gabon en France, Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny dans ce projet.

C’est à la faveur d’un communiqué daté du 4 juin 2024, dont Gabon Media Time a pu consulter copie que l’Alliance démocratique et sociale dénonce ce qu’elle considère comme une confusion de rôle de Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, par rapport à ses missions de cheffe de mission diplomatique. En effet, Istovant Nkoghe et ses camarades accusent clairement la diplomate de « court-circuiter les efforts de collaboration de la diaspora » avec les autorités du pays.

Le Conseil Gabonais de France marginalisé par Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny

C’est un SMS envoyé le 03 juin par les services de l’Ambassadrice du Gabon en France informant « la diaspora qu’un groupe a été constitué pour élaborer le projet d’un Haut-commissariat des Gabonais de la diaspora qui sera adressé directement au Président » qui a mis le feu aux poudres. En effet, en plus de fustiger la confusion de rôle de Madame l’Ambassadrice, le président de l’Alliance démocratique et solidaire Istovant Nkoghe, dénonce la marginalisation du Conseil Gabonais de France (CGF), seul organe selon lui, habilité à parler au nom de la Diaspora, et donc compétent à conduire ce projet.



« A ADS, nous avons le sens des institutions et il n’appartient pas à la Cheffe de mission diplomatique d’écarter le CGF, élu par les Gabonais de France, pour coordonner la diaspora Gabonaise de France », a dénoncé la jeune formation politique. C’est pourquoi, dans un souci de se conformer aux directives du président de la Transition, l’ADS invite massivement les Gabonais qui sont intéressés pour contribuer à l’élaboration du projet du Haut commissariat des Gabonais de la diaspora à se joindre à nous, pour créer une proposition transparente et inclusive », conclut le communiqué.