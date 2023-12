Makokou : Thierry Makando en père Noël

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le président de l’association les fils du pays et ses collaborateurs se sont mués en père noël du 24 au 27 décembre 2023 dans la ville de Makokou chef-lieu de la province de l’Ogooué-Ivindo et le département de l’Ivindo. Une initiative qui avait pour objectif de marquer sa solidarité ainsi que de partager un sourire aux populations durant cette période.

Égayer et partager un sourire avec les siens était le leitmotive de l’association les fils du pays du dimanche 24 au mercredi 27 décembre 2023 dans la capitale provinciale de l’Ogooué-Ivindo et le département de l’Ivindo. Ainsi, ces pères noël circonstanciel ont parcouru la ville une nouvelle fois afin de partager des cadeaux aux sinistrés et aux populations vulnérables de cette localité.

Une action louable

En effet, le Fils du Pays a tenu à marquer sa solidarité à l’endroit de ses compatriotes de l’arrière pays en proie à de nombreuses difficultés. De la commune de Makokou en passant par les Cantons Aboye, Mougnandji et Lole, Thierry Makando a eu des échanges francs avec les Ogivins. Ainsi, le père noël a donc apporté aux siens des vivres, du matériel pour la réhabilitation d’établissement scolaires, des dispensaires.

Non sans manquer des matériaux pour la réfection d’habitations détruites par les intempéries. En plus de nombreuses doléances soumises à ce fils de la contrée, les Ogivins n’ont pas manqué de remercier ce dernier pour les nombreuses marques d’attention à leur égard. Il faut dire que cette rencontre avec les populations a également été l’occasion de présenter la feuille de route de l’association les fils du pays. Mais aussi, le bilan de l’année.

Des moments de réjouissance incomparable

Outre les discussions et les présents, cette tournée a permis à Thierry Makando de communier avec les populations. Des moments de réjouissance avec ses frères et sœurs. Il convient de souligner que depuis la création de cette association en 2021, les fils du pays ont apporté leur modeste soutien à de nombreux compatriotes en situation difficile sur l’ensemble du territoire national. Les provinces de l’Estuaire, du Haut Ogooué, de l ‘Ogooué maritime, du Moyen, du woleu-Ntem, de l’Ogooué-Iolo, de la Ngounié et l’Ogooué- Ivindo ont déjà été couvertes par les activités de Thierry Makando et ses collaborateurs.