Libreville : Zita Oligui Nguema apporte le sourire aux enfants de la capitale 

Dans le cadre des festivités de Noël 2023, la Première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, et son époux, ont tenu à donner du sourire à des milliers d’enfants à travers le pays, en organisant un noël national ce 22 décembre. Pour le compte de Libreville, c’est la Baie des rois qui a prêté son cadre. Ce sont des milliers d’enfants qui s’y sont présentés pour recevoir un cadeau des mains de la directrice de cabinet de la première dame empêchée.

Soucieux d’apporter du sourire aux enfants gabonais en ces temps difficiles pour des milliers de familles, le couple présidentiel s’est invité dans les foyers, au grand plaisir des enfants. Une organisation a été mise en place pour plonger nos petits au cœur de l’esprit de Noël. Ce fut le cas notamment dans la capitale du pays où les 15 000 enfants attendus à la Baie des Rois en sont sortis tout sourire.

Le couple présidentiel en père et mère noël de la nation

La question des inégalités sociales est un facteur discriminant qui touche la plupart des familles gabonaises en période de fête. C’est donc pour donner le sourire à cette catégorie des Gabonais que le couple présidentiel a pensé à leurs enfants. « Le président de la Transition, chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, et son épouse, ont tenu à organiser ici et partout ailleurs dans le pays, un arbre de noël en faveur de tous les enfants, particulièrement les plus défavorisés », a indiqué Manelle Lucia Siami, représentant la première Dame, empêchée.

Tout en rappelant le caractère inclusif de cet événement célébré à travers le monde, la directrice de cabinet de Zita Oligui Nguema a tenu à rappeler l’amour prôné par l’épouse du chef de l’Etat vis-à-vis de ces enfants. Un geste pour lequel les bénéficiaires ne sont pas restés indifférents. En effet, c’est tout contents de recevoir leurs présents que certains bambins ont confié leur joie et ont remercié le couple présidentiel. Notons que ce sont plus de 23 000 enfants à travers le pays, qui ont vu le père Noël ce 22 décembre.