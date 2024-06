Libreville : Prince Boussombo en première ligne pour la vulgarisation du métier de manager

Ecouter l'article

Depuis le 14 mai 2024 le manager et business man gabonais Prince Boussombo est en en tournée dans notre pays. Il s’agit ici pour ce passionné d’art de promouvoir et de vulgariser le métier de manager auprès des populations à travers une série de master class dénommé « Management Tour 2024 ».

C’est dans l’optique de faire connaître le métier de manager d’artiste que le Prince Boussombo et ses équipes se sont déployés pendant plusieurs semaines à travers le pays. C’est donc les populations de Ndendé, Mouila, Lambaréné, Ntoum et Libreville qui ont été édifiées sur cette profession peu connue et encore négligée dans notre pays. Ces derniers ont donc été entretenus par le biais de master class.

« Management Tour 2024 »

Intitulé « Management Tour 2024 », cette initiative vise à offrir aux participants une opportunité unique d’acquérir des connaissances et bénéficier de l’expertise d’un leader reconnu dans le domaine du management. La série de Masterclass s’est tenue du 14 au 25 Mai dans 5 villes du Gabon. Le public a été entretenu sur divers aspects du management artistique. Notamment le métier de management artistique, Booker, les nouvelles tendances en matière de management artistique.

Mais également les meilleures pratiques en matière de management artistique ainsi que les stratégies visant à stimuler le développement économique régional dans le management. Les participants ont eu l’occasion d’interagir directement avec Prince Boussombo et de bénéficier de son expertise et ses conseils. Celui qui se fait appeler le meilleur manager du Gabon a présenté au cours de ces multiples échanges, un dépliant.

Dénommé « Mr Terrain », cet ouvrage est basé sur des années d’expérience et de recherche. Il s’agit d’une offre, d’un aperçu complet et novateur sur le management artistique. Celui-ci est destiné à tout public et vise à inspirer, informer et guider les lecteurs dans leurs parcours. C’est une véritable acquisition de connaissance, de résolution de problème, de développement personnel, de préparation à une carrière, de maîtrise d’une compétence et élargissement d’horizon. La clôture de cette tournée se tiendra le 8 juin au Musée national.