Libreville : le rendez-vous des CM, un événement incontournable pour les acteurs du digital gabonais

Le 30 juin 2024, l’association des community managers gabonais, « J’Suis CM », a organisé une rencontre mémorable au quartier Louis, marquant la journée des réseaux sociaux. La thématique de cette journée, « Les métiers du digital, quel avenir pour le Gabon ? », a rassemblé experts et passionnés de la communication pour une série d’échanges enrichissants.

« J’Suis CM » se veut être une plateforme regroupant les professionnels et novices des métiers du digital, en particulier les Community Managers et Social Media Managers. L’objectif est de valoriser et légitimer ces métiers, aujourd’hui pilier fort de nombreuses organisations et entreprises souhaitant une communication digitale efficace », a déclaré un représentant de l’association.

Des échanges riches et instructifs

Les intervenants de la journée, tous reconnus pour leur expertise, étaient Olivier ONA, La P’Tite Dame, Aude Sharys, Maëlla Sena et Ernest Eyaa. Ils ont partagé leurs expériences variées et prodigué des conseils avisés à une assemblée attentive et enthousiaste. Leurs interventions ont couvert une multitude de sujets, offrant un panorama complet des enjeux et opportunités des métiers du digital au Gabon.

Le cadre convivial a favorisé des discussions ouvertes et des échanges d’idées stimulants. Les participants ont eu l’opportunité de s’informer sur les tendances actuelles et futures des métiers du digital au Gabon, tout en profitant d’un apéritif qui a ajouté une touche chaleureuse à l’événement. Ces moments de networking ont permis de renforcer les liens au sein de la communauté des community managers gabonais.

Cette journée a été un véritable succès, offrant non seulement des perspectives professionnelles mais aussi des moments de networking précieux pour tous les acteurs du digital présents. Elle a permis de mettre en lumière les opportunités et les défis à venir dans le secteur du digital au Gabon, soulignant l’importance de ce type d’initiatives pour le développement et la valorisation des métiers du digital.